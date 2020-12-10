【加熱煙】港大研究稱使用加熱煙無助戒煙　吸煙與健康委員會促立法全面禁止

▲ 調查發現加熱煙無助戒煙。(受訪者提供)

近年電子煙、加熱煙等煙草產品大行其道，部分更聲稱可減少禍害及有助戒煙。香港吸煙與健康委員會引用港大調查顯示，約4成半有吸食加熱煙的人士，6個月後的戒煙率沒有明顯增幅，研究團隊認為吸煙人士如需戒煙協助，應尋求戒煙服務。委員會同時促請立法會儘快通過《2019 年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，禁止所有另類吸煙產品包括電子煙及加熱煙，以保障公眾尤其青少年的健康 。

港大於去年12月至今年10月進行控煙政策調查，訪問本港逾5,000名市民，並追蹤有意戒煙的吸煙人士6個月，了解使用加熱煙與戒煙成果的關係。當中發現1成受訪者在研究期間開始吸食加熱煙，當中逾4成是為了戒煙或減少吸煙，但研究顯示有吸食加熱煙習慣的人士，6個月後成功戒煙的機會沒有提高，與沒使用戒煙服務的人士相比，使用服務的戒煙機會在第6個月提高了7成。此外，逾半受訪者吸食加熱煙者同時有吸食傳統煙，近3成吸食傳統煙和加熱煙者在起床後6至30分鐘內吸食第一支煙，比例比只吸傳統煙者略高。

香港大學護理學院副教授王文炳指出，研究結果表明吸煙人士如需戒煙協助，應尋求經實證有效之戒煙服務而非轉用加熱煙或其他另類吸煙產品。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，煙草商以「誤導」宣稱的手法行銷加熱煙及電子煙，試圖淡化吸煙對身體帶來的禍害，減低市民對其危害之警覺性，參照外國現時電子煙或加熱煙的使用情況及規管經驗，不少國家如日本、南韓等地均使用另類煙草產品人數均急升，青少年使用率急增，故委員會促請立法會從速全面禁止所有另類吸煙產品包括加熱煙及電子煙，以防患於未然。

香港報販協會表示，現時加熱煙黑市賣情況嚴重，立法會有關法案委員會內已經有共識，建議食衛局修改法案盡快規管加熱煙，容許報販銷售加熱煙既可有效打撃私煙問題，亦可增加報販收入，對報販渡過當前逆境有莫大幫助。協會承諾會做好把關工作，避免未成年人仕接觸任何煙草產品，在維持報販生計的同時抑制黑市買賣，保護下一代。

加熱煙關注組反對有關一刀切禁止加熱煙的建議，認為將加熱煙納入現行控煙框架以進行規管，既能簡單處理爭議，令未成年人不能購買這些產品，同時令用家可以有正規途徑購買有關產品，又能抑止黑市買賣。

加熱煙關注組召集人盧啟律亦指出，國際間愈來愈多的科學證據顯示加熱煙可成為比傳統香煙更好的替代品，美國食品及藥物管理局（FDA）就在今年7月正式授權加熱煙可作為風險改良煙草產品進行銷售，而在台灣，衛福部近日亦提出將加熱煙納入煙草產品管理為政策方針。關注組強調只要能客觀審視，配合適當教育及規管，就能讓青少年認知有關害處，防止他們使用及讓成年「煙民」有選擇的權利。

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記者：蘇文軒