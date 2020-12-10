【風箏意外】遭巨型風箏捲上10米高空墮地　12歲男童多處骨折歷2次手術撿回一命

▲ 男童遭巨型風箏扯上半空後墮地受傷。

放風箏是不少家庭的親子假日活動，不過，家長要慎選風箏，避免風箏太大而發生意外。印度有一名12歲男童，被巨大的風箏扯上10米高半空，最後繩子斷裂，男童墮地後全身多處骨折，需要緊急送院。

▲ 男童在繩子斷裂後，從空中直墮地下。（影片截圖）

據外媒報道，事發於印尼楠榜省（Lampung）的普林塞烏（Pringsewu），12歲男童事發時與鄰居及家人在田地上放風箏，他所放的是一條巨龍造型的巨大風箏，幾乎是男童身高的3、4倍。

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男童被扯上半空

從影片可見，原本與28歲哥哥一起拉著繩子的男童，突然被一陣風吹起，更被扯上半空。雖然他很用力地緊握繩子，但繩子最後斷裂，令他從10米高空重重墮地，現場所有人感到驚嚇，紛紛上前查看，並報警將男童送院。

普林塞烏兒童保護局表示，男童雙臂至少有6處骨折，經過兩次手術後，目前已無生命危險。兒童保護局警告，兒童要放大小適中的風箏，不能貪玩而放過於巨型的風箏，這已不是首宗相關的兒童受傷意外。

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責任編輯：王明芳