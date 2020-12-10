社工被改控阻差辦公開審　警員供稱被告令他跌倒或屬意外

▲ 社工許麗明被改控阻差辦公罪，案件今於西九龍裁判法院開審。（林欣樂攝）

去年9.29有人發起遊行，近百人涉參與暴動被控，女社工許麗明被控襲警，案件今（10日）於西九龍裁判法院開審，控方於開審前改控阻差辦公罪，許亦否認控罪受審。警員供稱，他阻止許走向在場被捕人士不果，許以手推他胸口，及後又向他腹部「撥」一下，令他兩度跌倒。辯方播放現場片段後指，有另一名警員拗許的手才「撥」到他，而他「企唔隱」而向後跌，警員觀看片段後同意說法，並同意被告令他跌倒或是意外。

被告為社工許麗明（50歲），她原被控襲擊警員莊的朗。控方今改控阻差辦公罪，經修訂的控罪指許於2019年9月29日，在金鐘金鐘道行車道近樂禮街，故意阻撓正當執行職務的警員莊的朗。

當日在場協助押解被捕人士的警員莊的朗今供稱，被告當日想衝向被捕人士，並曾情緒激動稱「你哋唔好打啲小朋友」，警員多次警告被告，她亦不予理會，莊便張開雙手攔截，被告稱「唔好阻住我」，並以手推他胸口，令他失平衡、絆倒石壆倒地。莊指被告及後突然舉高雙手，又向他的腹部「撥」一下，他反應不及向後跌倒。

辯方盤問莊時，重播現場片段數次，並指片段中看不見莊供稱張開雙手的情節，莊則稱只是片段拍不到。辯方亦質疑莊第一眼看見被告時，被告並非如他所稱在救護車後的被捕人士附近，而是在對面馬路一帶，莊承認記錯被告當時位置，但堅持被告曾激動衝向被捕人士等，及後才走向莊被推跌位置。

辯方又稱，片段顯示，被告最初踩在地上一個「凹位」，失平衡才推到莊，站穩後，被告舉高雙手，然後有另一名警員「拗」被告的手才「撥」到莊，而莊「企唔隱」而向後跌。

莊觀看片段後，同意有警員「拗」手的說法，並同意被告令他跌倒或許是意外，但他強調案發時看不到此情況，亦不清楚被告當時意圖為何。

莊亦同意，他不會拘捕在場的社工及身穿寫有「守護孩子」背心的人士，但他強調當時不知道被告是社工，並曾懷疑被告來回時走動期間，或會接收被捕人士的贓物，有機會妨礙司法公正等。審訊下午續。

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記者：林欣樂