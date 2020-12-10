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【踩過界II】蔡思貝扮哨牙演技躍進有原因　癲姐預告變靚庭上對決王浩信

娛樂 16:11 2020/12/10

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蔡思貝演《踩過界II》有望角逐視后。

蔡思貝近日連續播出《踩過界II》及《使徒行者3》，各有不同演技發揮，日前思貝到電台宣傳劇集分享拍攝經驗，並劇透《踩過界II》中正妹的結局。

蔡思貝節目中憶述，2013年參選港姐入行的歷程，指自己從小喜愛表演，當時從德國返港後本來想報讀演藝學院的短期課程，但得知港姐接受報名後，就抱著嘗試一下的心態去參加，最後不但獲得亞軍，更順水推舟入行，9月選完港姐，11月就拍劇。

蔡思貝到新城接受薛家燕訪問。

【使徒行者3x踩過界II】13歲外國生活煉成硬朗性格　蔡思貝：遇好事壞事都懷感恩之心

談到近期蔡思貝主演的《踩過界II》及《使徒行者3》，家燕姐大讚蔡思貝的演技大有進步。蔡思貝提到自己扮演「癲姐」一角前花了幾個月的時間戴哨牙牙套練習對白，起初會一邊讀對白一邊流口水，說話時亦因為牙套發出漏風的聲音，拍攝時亦會因此令對手失笑。

她亦笑言《踩過界II》的牙套沒有《踩I》時那麼哨，有觀眾因此問癲姐是否箍了牙，亦劇透癲姐將會以箍牙後的大律師身分回歸，同時會有她的第一場法庭戲，這場戲更以「一鏡到底」的手法拍攝，背後亦多次與導演討論劇本，令人十分期待《踩過界II》的劇情發展。

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被問戀情巧妙回答

蔡思貝亦在節目中討論到《使徒行者3》，她激動地稱：「終於有靚嘅角色！」指角色設定有點鬼靈精，劇本亦以愛情線為主。

雖然與張振朗已多次拍檔，以往扮演的情侶都比較像兄弟，這次扮演的情侶關係就像韓劇般甜蜜，更有重大的轉捩點，出現相愛但不能愛的狀況。

她亦指與張振朗平時相處都像會打打鬧鬧，但拍攝《使3》時可能受角色影響，張振朗變得很溫柔，有了劇中愛情的神秘感，感受到兩人之間的默契。

蔡思貝有不少進步。

家燕姐在節目突然問到蔡思貝：「咁你而家拍拖未？」蔡思貝就妙答：「咁我人生都拍過拖！」

談到未來的演藝發展，她指自己想扮演柔弱的角色，因為自己的性格比較多愁善感，想為觀眾帶來內斂的一面。

撰文 : TOPick柴犬出動

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