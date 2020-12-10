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3月大女嬰倒斃家中父謀殺罪脫　陪審團一致裁定誤殺罪成候判

社會 15:46 2020/12/10

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陪審團一致裁定誤殺罪成候判

3個月大女嬰疑被獨留元朗村屋住所，其後被母親發現死亡，父親早前否認謀殺罪受審。7人組成的陪審團今（10日）約4小時後，一致裁定涉案父親謀殺罪名不成立，並一致裁定父親誤殺罪成，法官將案件押後至12月17日判刑。

涉案被告張應輝（42歲）否認謀殺罪，控罪指，被告於2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。

審訊時控方案情指，被告於8月21日早上發現妻子盧殷童（22歲）離家後，被告於當晚11時亦遺下女兒離開寓所到內地，而被告離開寓所前，將兩個枕頭和被子蓋在女嬰身上。

法醫曾估計女嬰的死亡時間為父親離家後17至32小時，主要死因為窒息，次要因素為脫水和飢餓。

被告早前自辯時則指，他當日發現妻子失蹤後，一時氣憤，「用返佢嘅方法，走咗去，諗住嚇下佢囉」，於是將女嬰放在床上睡覺後便離家。

被告強調自己絕無將枕頭和被子放在女嬰身上，而由於女嬰仰睡會欠缺安全感，因此他偶然會將女嬰側放在床上睡覺。被告又曾供稱，他預計妻子會於翌日下午回家，因此出門時已預計到女嬰將獨留在家13至14小時。

控方早前亦曾傳召法醫及兒科醫生作供，法醫曾指出，3個月大的嬰兒非常不可能自行轉身，因此推斷女嬰被放到床上時已是俯臥姿勢。

兒科醫生則指，3個月大的嬰兒不可能自行將枕頭和被子拉到自己身上，枕頭的重量對於女嬰來說是重的，她不可能自行用以覆蓋自己。

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記者：楊詠渝

罪案 誤殺 謀殺

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