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李家超：打擊洗黑錢與涉嫌人士的政治背景無關

政治 15:48 2020/12/10

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李家超批評有人因政治理由，把凍結資金機制污衊為濫用權責。（資料圖片）

前立法會議員許智峯及其家人、好鄰舍北區教會先後表示，銀行戶口遭凍結。保安局局長李家超批評，有人因政治理由，把凍結資金機制污衊為濫用權責，是錯誤及誤導公眾的抹黑，又強調，執法部門針對洗黑錢的行動，與涉嫌人的政治背景無關。

李家超下午發表文章，回應近日數宗涉嫌「洗黑錢」案件，他指出，凍結資金機制的其中一個重要目的，是保護受害人的財產，不讓犯罪分子予取予攜。又指出，凍結可疑資產的行動，必須果斷、迅速和到位，否則犯罪得益很可能被快速移走。而銀行為防止洗黑錢按法例凍結懷疑疑犯得益，是遵守法律、履行職責，必須和正確的做法。

他強調，執法部門行動，須是針對洗黑錢的行為，與涉嫌人士的政治背景無關，而其他關連戶口，也必須因為戶口內的交易，屬可疑洗黑錢活動，與其是否親屬或個人關係無關。

李家超續指，於2014至2019年期間，有總值約18億元的可疑資產被凍結，並隨後獲法庭頒令充公，強調有效打擊洗黑錢，不但是打擊有組織犯罪的重要措施，更鞏固香港作為金融中心的地位和聲譽。

他希望市民不要被政治抹黑蒙騙，扭曲了依法行事、遵紀守法的事實。又稱，應肯定和支持銀行履行防洗黑錢的法律責任。

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責任編輯：林曉君

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