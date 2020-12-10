【保就業計劃】新一批補貼涉10億元 4,500僱主承諾受僱逾4.8萬人
社會 15:49 2020/12/10
「保就業計劃」秘書處今日（10日）公布新一批領取第二期工資補貼的僱主名單，涉及約4,500名僱主，發放工資補貼額約10億元，涵蓋今年9月至11月，承諾受薪僱員人數超過4.8萬人。
新一批頭10名獲批工資補貼的僱主名單
|僱主名稱
|工資補貼金額 (2020年9月至2020年11月)
|承諾受薪僱員人數
|惠康環境服務有限公司
|$68,128,248
|3,560
|香港中華煤氣有限公司
|$59,283,054
|2,266
|六福集團有限公司
|$43,772,991
|1,493
|奧雅納工程顧問
|$38,969,25
|1,463
|Birdland (Hong Kong) Limited
|$33,691,185
|2,909
|香港明愛
|$30,030,315
|1,292
|有利建築有限公司
|$29,213,136
|1,172
|布林克金融物流(香港)有限公司
|$22,729,479
|907
|自動系統(香港)有限公司
|$21,767,292
|849
|資料來源：創新辦
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記者：陳曉瑩