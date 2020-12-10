【保就業計劃】新一批補貼涉10億元　4,500僱主承諾受僱逾4.8萬人

▲ 「保就業計劃」公布新一批領取工資補貼僱主名單。（經濟日報資料圖片）

「保就業計劃」秘書處今日（10日）公布新一批領取第二期工資補貼的僱主名單，涉及約4,500名僱主，發放工資補貼額約10億元，涵蓋今年9月至11月，承諾受薪僱員人數超過4.8萬人。

新一批頭10名獲批工資補貼的僱主名單

僱主名稱 工資補貼金額 (2020年9月至2020年11月) 承諾受薪僱員人數 惠康環境服務有限公司 $68,128,248 3,560 香港中華煤氣有限公司 $59,283,054 2,266 六福集團有限公司 $43,772,991 1,493 奧雅納工程顧問 $38,969,25 1,463 Birdland (Hong Kong) Limited $33,691,185 2,909 香港明愛 $30,030,315 1,292 有利建築有限公司 $29,213,136 1,172 布林克金融物流(香港)有限公司 $22,729,479 907 自動系統(香港)有限公司 $21,767,292 849 資料來源：創新辦

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記者：陳曉瑩