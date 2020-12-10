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【便秘之苦】OL長期便秘常坐馬桶1小時　4日沒排大便用力過度致暈倒地上【附通便食物】

醫生診症室 16:55 2020/12/10

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OL長期便秘常坐馬桶1小時，4日沒排大便用力過度致暈倒地上。

長期便秘的感覺，真的有苦自己知。台灣有肝膽腸胃科醫生分享病例指，一名30幾歲女子長期受便秘問題困擾，曾服用藥物幫助排便。早前她因4日沒排大便，如廁時因用力過度而暈倒地上，更撞傷頭部。

台灣肝膽腸胃科醫生張振榕近日在當地電視節目《醫師好辣》分享病例指，該名30幾歲女子被便秘問題困擾十多年，為了排便，她服用了纖維錠、酵素一段時間，惟效果轉差，於是改服軟便藥。若沒服用軟便藥，她要花半小時至一小時才可排便。惟因工作忙碌，後來她沒繼續取藥服用，導致再度便秘，情況嚴重。

某日上班，該名女子因4天沒上廁所，肚子脹痛，令她難以忍受，想趁開會前去廁所，結果會議過了一半她還沒現身。同事去廁所找她，發現她倒在地上，眼皮有撞傷的痕跡，地上還有一灘血。同事把該女子搖醒並送去急症室，她事後表示因下腹疼痛，一用力就突然感到眼前一黑，天旋地轉，失去了意識。

心臟科醫生：用力排大小便會令心跳減慢

香港心臟專科學院院長陳藝賢早前接受TOPick訪問時表示，任何人用力排大小便，以及前列腺肥大的人士用力小便時，也有機會刺激交感神經中的「迷走神經」，令心跳減慢、血壓降低，導致心臟輸出在短時間內減少，大腦供血量減少，因而突然暈倒。

註冊營養師謝詠瑩及中醫師推介通便食物：

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營養師推介高纖食物助通便

註冊營養師謝詠瑩（Gloria）早前接受TOPick訪問時表示，出現便秘問題主要由於平日所攝取的纖維量不夠。每人每日建議量為每日攝取膳食纖維25-30克。她指出，市民應每天進食至少兩份水果和三份蔬菜，以達致飲食均衡。

1份水果約相等於1個中型水果、半杯水果塊或漿果或4分3杯鮮果汁；1份蔬菜約相等於1碗未經烹調的葉菜、半碗煮熟的蔬菜或4分3杯新鮮蔬菜汁。

她又指，除了纖維量攝取不夠，飲水量不足、多飲咖啡及濃茶，也會因補水不足而導致便秘。

Gloria表示，通便效果最好的食物是奇異籽，每100克含34.4克纖維。其次是全麥維(All bran)，每100克含27克纖維。蔬菜方面，生菜、菜心、芥蘭纖維量也較高，市民可多吃。

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責任編輯：羅嘉欣

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