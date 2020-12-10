【外賣優惠】晚市禁堂食推介兩間外賣火鍋　暖笠笠魚市場生猛海鮮+米芝蓮麻辣湯底【內附菜單】

▲ 灣仔美味廚推出外送火鍋，亦設有外送服務，送貨至香港島滿$1,500以上運費全免，未滿則收取$150；九龍區如滿$2000以上則運費全免，未滿須收取$200。

近日氣溫急跌，代表住正式踏入冬季，最適合就是歎個暖笠笠火鍋。不過疫情反覆，在第4波來襲下市民又要展開晚市禁堂食的日子，惟有乖乖留家開餐食外賣。這次推介兩間主打火鍋外送的專門店，包括有米芝蓮推介餐廳美味廚，以及火鍋直送網店鮮物，讓大家就算居家抗疫也能品嘗到豐富海鮮大餐兼夾「烚吓烚吓」。

▲ 灣仔美味廚推出外送火鍋，亦設有外送服務，送貨至香港島滿$1,500以上運費全免，未滿則收取$150；九龍區如滿$2000以上則運費全免，未滿須收取$200。（餐廳提供）

外賣8折享米芝蓮湯底︰美味廚

在灣仔屹立多年的美味廚（Megan’s Kitchen）是間專門供應火鍋的食店，更連續9年獲得米芝蓮推介，是眾多名人及明星的聚腳熱點。

因應限聚令及晚市禁食令，店家更特意推出外賣火鍋套餐，今個月惠顧更可享8折，折扣後每滿$2,000，更可獲贈$200現金券，多買多送。

▲ 川味麻辣豬頸肉、雞肉及牛肉（$88/6串）︰四川串串肉系列，將新鮮食材串在竹籤上，再放於沸騰的湯中烚吓烚吓，鮮嫩多汁，非常爽快。（餐廳提供）

最新推出的五味千嘗菜單，就是主打中國傳統風味。四川風味酸辣湯靈感當然是來川菜，食材的烹調次序是非常講究。大廚會以自家熬製足足6小時的高湯作基礎，加入切成絲狀的冬菇、木耳、冬筍、紅蘿蔔及豬肉等，再配以雞蛋、豆腐等健康食材，最後以大紅浙醋及鎮江醋調味，製作成香酸辣滑的湯底，用作打邊爐開胃可口。

▲ 回鍋豬肉丸（$108/8隻）︰店家以傳統上海菜回鍋肉作靈感，將肥瘦適中的豬肉以大火爆香後，再配以辣椒、冬筍、椰菜做肉丸，咸鮮惹味又彈牙。（餐廳提供）

配料也別出心裁，在五味千嘗菜單中就有多款創意十足的自家製餃子及肉丸。菠菜皮薺菜香菇豬肉餃就以富獨特清香的薺菜做餡料，其質感柔嫩又含豐富營養，鮮香美味。

肉丸亦走麻辣路，貢菜釀牛肉丸就以爽脆的貢菜混合彈牙的手打牛肉，加上花椒、辣椒提味，口感爽脆又惹味，嗜辣者不容錯過。而陳皮馬蹄京葱Beyond Meat素牛肉丸 ，靈感則同樣來自四川經典涼菜陳皮牛肉。

▲ 萵筍冬菇Omnipork素豬肉餃（$108/8隻）︰時令的萵筍鮮嫩爽脆，有翡翠般的色澤，而且低熱量，配上素豬肉做餡，健康有益。（餐廳提供）

為配合四川主題，店家更同時推出串串肉系列，包括有川味麻辣豬頸肉、雞肉及牛肉 ，以及素食系列的健美素廚師腸蔬菜串燒及韓式串燒素牛肉。其餘火鍋配料有各類時令海鮮，以及來自本地、美國、日本及澳洲等地的牛肉及黑豚肉等等。

美味廚

地址︰灣仔道165-171號樂基中心5樓

電話︰2866 8305

營業時間︰12nn-3pm、6pm-11︰30pm

餐單

魚市場直購生猛海鮮︰鮮物

近年坊間有不少海鮮及食材直送網店湧現，而鮮物（Seamart）就早於2016年已開業，堪稱為元祖級的海鮮及食材外送店。

鮮物的兩位80後老闆Eddie及Jun是中學同學，畢業後雖然各有穩定職業，但仍抱有創業夢，希望能開餐廳。可惜資金不足，於是轉攻網上生意，開設網上火鍋店。

▲ 椰子雞火鍋套餐（$1,188）︰4至6人套餐包括招牌椰子雞湯底、三黃雞1隻、白鱔、大蝦、澳洲草羊片及安格斯肥牛等，滋潤養生。（餐廳提供）

Eddie更是來自海鮮世家，在搜羅食材方面非常有經驗，可以直接由西貢及香港仔魚市場等直接購買海鮮，質素亦有保證，海鮮種類更多元化，如較少見的海斑、奄仔蟹、龍躉、蟶子王及扇貝等也有，而且網羅各地食材，如鹿兒島和牛肉眼及原條象拔蚌等，送貨前會以獨立包裝封存，但無減新鮮程度。

▲ ︰重慶麻辣雞煲套餐（$988）︰雞煲除有1隻雞外，會有招牌海鮮濃湯、大蝦、極上黑豚肉及安格斯牛小排等配料，另可以$58加配鴨血。（餐廳提供）

火鍋方面，推介有招牌椰子雞煲，包括椰子雞湯底及三黃雞1隻，鮮甜滋潤。其餘湯底則有以時令小魚熬製的海鮮濃湯、配有新鮮魷魚、龍蝦、大蝦及青口等的香濃龍蝦湯底；以及香濃雞湯浸泡足料花膠、鮑魚及竹絲雞的花膠鮑魚竹絲雞湯底等，超過10款選擇。

▲ 鮮物其中一位老闆是來自海鮮世家，能以優惠價在魚市場直接取得生猛海鮮，比坊間便宜近3成，部分更是罕見貨色。（餐廳提供）

如有選擇困難症的話，不妨考慮店家多款人氣火鍋套餐或自選套餐，如原條招牌象拔蚌4至6人套餐。而今個月店家更推出感謝祭優惠，於12月15日前訂購，輸入優惠碼TKS150，滿$900即減$150。

鮮物

訂購網址︰www.seamart.hk

電話︰9628 2458

備註︰滿$500香港區免費送貨，九龍及新界區需另加$60運費

記者︰黃依情