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【學位課程】教育局推應用學位課程先導計劃　邀請院校交計劃書參與

社會 16:00 2020/12/10

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教育局推出應用學位課程先導計劃。（經濟日報資料圖片）

教育局今日（10）公布推出應用學位課程先導計劃，邀請在「指定專業或界別課程資助計劃」下，提供自資學士學位課程最少有3年經驗的院校表明意向和提交計劃書，獲選的院校將會各自被邀請從有殷切人力資源需求的範疇中，選取一個有較強職業元素的現有學位課程，透過修改課程的結構和內容，發展成為應用學位課程，通過相關評審後，被選的院校將會最早於2022/23學年推出相關課程。

教育局指，先導計劃是根據推廣職業專才教育專責小組的建議而推出，應具備以下明顯有別於其他學位課程的獨特之處：

  • 資歷級別應與傳統學術學位相同（即定為資歷架構第五級）；
  • 收生要求應更靈活。除學術成績外，亦應考慮其他相關因素（例如在應用學習科目的表現、技能為本的能力和成就、工作經驗等）；
  • 應用學位課程應着重培養應用能力、結合理論和實踐、提供大量的實習和職場學習機會，並為畢業生作好投身特定行業的準備，但同時能夠銜接其他資歷；及
  • 應用學位課程必須由業界積極參與發展，並獲相關行業認可。

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記者：陳曉瑩

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