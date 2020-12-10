【艱辛求子】擁有心形子宮致多年不孕　38歲婦人工受孕終誕男嬰︰再辛苦都值得

▲ 一名38歲婦子宮腔呈愛心形，有輸卵管水腫，難以受孕，終進行手術及人工受孕誕下男嬰。

孕育生命不容易，一名38歲人妻在5年前結婚，與丈夫經過多年努力仍無法做人成功，在2年前決定求醫，揭發子宮呈異常的「愛心形」且疑似輸卵管水腫，以及卵子存量低等問題，因而不利於受孕，最後接受手術及進行人工受孕，終於今年年初誕下男嬰。

子宮腔呈愛心形影響受孕

據台灣傳媒報道，38歲定居於加拿大的莊女士在2015年結婚，跟丈夫努力造人但不能成孕，她在2018年1月返台灣探親時順道求醫。台北榮總婦女醫學部生殖內分泌暨不孕症科主任黃貞瑜表示，在輸卵管攝影檢查中發現莊女士的子宮腔顯影呈愛心形，且疑似輸卵管水腫。

此外，在抽血檢查發現其卵存量指標低於該年齡華人女性卵子存量，考慮到卵存量與卵品質會隨年齡增長繼續下降，醫生建議她先行凍卵。可是莊女士返台時間有限，來不及進行凍卵，先調養身體進行受孕準備。半年後，她再回台灣進行了兩週期引卵凍卵，兩次取卵共冷凍保存11顆卵子。

人工受孕成功終誕男嬰

隨後，莊女士接受腹腔鏡手術阻斷輸卵管水腫，並確認「中膈子宮」，需以子宮鏡器械切除部分中膈，降低將來流產風險，而手術後計算好子宮週期，讓卵子解凍受精，形成胚胎後新鮮植入。莊女士第一次植入胚胎即順利著床，在今年1月底順利產下健康可愛的男嬰。

黃貞瑜醫生表示很開心能協助莊女士一次就以組成圓滿家庭拼圖，醫生更歸功於莊女士有不孕的危機意識，及早檢查及凍卵。而莊女士及丈夫成功誕B，開心地表示︰

再遠的路再辛苦的過程都是值得！

醫生建議盡早確認卵子量

黃醫生指出現代社會女性普遍晚婚晚生，卵子量隨年歲漸長而變少、品質也隨年歲下降，建議如果想要兼顧夢想追求與未來生育計劃的女士，可以考慮及早確認卵量、及早規劃，讓求子之路更順利。

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責任編輯：王明芳