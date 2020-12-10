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【新冠肺炎】再多117人康復出院　102病人危殆或嚴重

社會 16:51 2020/12/10

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，今日（9日）新增112宗確診個案，本地個案佔102宗，當中34宗屬源頭不明。醫管局表示，截至今早9時為止，局方共呈報114宗懷疑個案；在過去24小時，2名病人死亡，再多117名確診病人康復出院，至今共5,900人康復出院。

醫管局指，現時有1,135名確診者在22間醫院及亞博館留醫和，其中43人危殆、59人嚴重，其餘1,033名病人情況穩定；公立醫院正使用1,227張負壓病床及671間負壓病房，其使用量分別是75%和79%。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早（10日）到場視察，他又提到有關使用廁所時的「防疫措施」，他提醒全港市民若聞到一陣「廁所味」，應立即找專業人士檢查污水渠，同時若出現上述情況，市民使用廁所時應戴上口罩，亦應打開抽氣扇增加空氣流動，又建議市民可以「沖廁」前加入洗潔精和梘液，只要破壞病毒的「脂肪膜」，受到感染的機會就會減低很多，詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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