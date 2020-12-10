【新冠肺炎】麗晶花園6座D室再多一人初步確診　衞生署將發公告要求4座E室及18座D室住戶檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴竣，今日(10日)新增112宗確診個案，102宗涉本地感染。食衞局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者交代疫情。

九龍灣麗晶花園6座至今已有4個D室單位染疫，涉及7名病人，港大微生物學系講座教授袁國勇今早視察後表示喉管設計與淘大花園相若，部分看不到U型隔氣管，對居民有安全憂患，全幢D室居民須遷去隔離營。詳情請見【下一頁】

張竹君表示，至今為麗晶花園第6座D室單位住戶作檢測，當中有一人經快速抗原測試後初步陽性；另外涉及第4座E室及第18座D室亦有單位住戶確診，擔心會如第6座D室情況，中心今晚將發公告，希望涉及住戶可作檢測。

她又提及昨日下午記者會會後發現麗晶花園第6座D室有爆發情況，故「漏夜」通知居民作檢測，及聯絡專家今早到場視察。

張竹君又提到，香港處於密度高情況，市民要留意出入大廈的情況，尤其家中U型喉管亦需每日留意有否注夠水，如有有異味就，入廁所時就應戴上口罩入廁，及尋求專家檢驗，並以已稀釋清潔液倒入喉管。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早（10日）到場視察，他又提到有關使用廁所時的「防疫措施」，他提醒全港市民若聞到一陣「廁所味」，應立即找專業人士檢查污水渠，同時若出現上述情況，市民使用廁所時應戴上口罩，亦應打開抽氣扇增加空氣流動，又建議市民可以「沖廁」前加入洗潔精和梘液，只要破壞病毒的「脂肪膜」，受到感染的機會就會減低很多，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳正怡