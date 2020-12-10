律師會辦網上活動　冀學生了解紀律部隊和三地法治

▲ 香港律師會將舉行網上活動，增加中學生對紀律部隊和中港澳三地法治的認識。（尹櫻霖攝）

不少年輕人在反修例事件中被捕，由香港律師會（律師會）創立的「青teen講場」今年將以「推紀及仁」為主題，透過舉行網上活動，向中一至中六學生介紹本港紀律部隊平日的日常運作，以及中國憲法和港澳兩地的《基本法》，向年輕人灌輸正確的法律知識。

律師會會長彭韻僖今在記者會上稱，期望透過網上，以輕鬆的遊戲方式，令年輕人明白法律和守法的重要性，她認為守法是重要一環，不守法會影響法治的根本。

副會長陳澤銘認為，香港經歷社會事件後，紀律部隊尤其警隊的形象受影響，律師會希望透過舉辦活動，提供平台予年輕人，第一手接觸紀律部隊，增加了解。他強調，律師會是獨立組織，與政府沒有聯繫，有關活動律師會以自身角度舉辦，推廣守法意識，「與政府政策無關」。

理事湯文龍指，經歷社會運動後，不少學生向他反映對社會充滿疑問，他期望透過有關活動，教導學生如何知法守法，以及道德方面的知識。

「青teen講場」是次舉行的網上活動，包括網上互動遊戲，以及線上《基本法》講座等。律師會又指，若下年的疫情好轉，期望舉行線下活動，帶領學生參觀本港7個紀律部隊設施。

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記者：尹櫻霖