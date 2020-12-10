【Google熱搜】今年熱搜榜結果出爐　《法證先鋒IV》《使徒行者3》打入十大

▲ Google 2020熱門搜尋榜結果出爐，影視三甲只得《法證先鋒IV》屬本土作品。

來到12月，定必是回顧過去一年的時候。Google近日公佈過去一年各個熱門搜尋榜的名單，當中電影劇集迷最關注的，當然是影視相關的名單！在Google公佈的2020熱門搜尋榜的電影和劇集十大當中，首三甲只得《法證先鋒IV》是香港本土作品。

Google近日公佈2020各個熱門搜尋榜的結果，當中「香港2020年度熱門搜尋劇集」當中，僅得5部劇集是香港本土作品，包括正在熱播的《使徒行者3》，年初播出的《大醬園》和《機場特警》，口碑不俗的《反黑路人甲》以及創下今年無綫最高收視的劇集《法證先鋒IV》。

另外還有一部TVB外購、本自內地的劇集《慶餘年》，另外其他四部劇集作品，分別是同樣來自內地、以女性為題材的《三十而已》，以及青春成長治癒劇《以家人之名》。另外兩部作品則是內自韓國的《夫妻的世界》以及《愛的迫降》分別於黃Viu及Netflix上架。

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Google香港2020年度熱門搜尋劇集十大排名：

第1位：《慶餘年》

第2位：《法證先鋒IV》

第3位：《夫妻的世界》

第4位：《以家人之名》

第5位：《反黑路人甲》

第6位：《機場特警》

第7位：《大醬園》

第8位：《愛的迫降》

第9位：《三十而已》

第10位：《使徒行者3》

另外，因應新冠肺炎疫情的關係，電影拍攝及上映日期大受影響，不過仍然無阻一眾戲迷對電影的渴求。成為全球熱話、被喻為燒腦神作的《天能》成為香港電影熱搜榜第一位，相信不少人看畢電影後需要上網找解讀文章細閱。

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Google香港2020年度熱門搜尋電影十大排名：

第1位：《天能》

第2位：《上流寄生族》

第3位：《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》

第4位：《幻愛》

第5位：《乜代宗師》

第6位：《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》

第7位：《花木蘭》

第8位：《整容液》

第9位：《屍殺半島》

第10位：《麥路人》

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Google全球2020年度熱門搜尋電影十大排名：

第1位：《上流寄生族》

第2位：《1917：逆戰救兵》

第3位：《黑豹》

第4位：《禁室365天》

第5位：《世紀戰疫》

第6位：《天能》

第7位：《天才少女福爾摩斯》

第8位：《猛禽暴隊：解瘋小丑女》

第9位：《花木蘭》

第10位：《陽光兔仔兵》

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