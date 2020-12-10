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【Google熱搜】今年熱搜榜結果出爐　《法證先鋒IV》《使徒行者3》打入十大

娛樂 17:37 2020/12/10

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

Google 2020熱門搜尋榜結果出爐，影視三甲只得《法證先鋒IV》屬本土作品。

來到12月，定必是回顧過去一年的時候。Google近日公佈過去一年各個熱門搜尋榜的名單，當中電影劇集迷最關注的，當然是影視相關的名單！在Google公佈的2020熱門搜尋榜的電影和劇集十大當中，首三甲只得《法證先鋒IV》是香港本土作品。

Google近日公佈2020各個熱門搜尋榜的結果，當中「香港2020年度熱門搜尋劇集」當中，僅得5部劇集是香港本土作品，包括正在熱播的《使徒行者3》，年初播出的《大醬園》和《機場特警》，口碑不俗的《反黑路人甲》以及創下今年無綫最高收視的劇集《法證先鋒IV》。

另外還有一部TVB外購、本自內地的劇集《慶餘年》，另外其他四部劇集作品，分別是同樣來自內地、以女性為題材的《三十而已》，以及青春成長治癒劇《以家人之名》。另外兩部作品則是內自韓國的《夫妻的世界》以及《愛的迫降》分別於黃Viu及Netflix上架。

【使徒行者3x踩過界II】13歲外國生活煉成硬朗性格　蔡思貝：遇好事壞事都懷感恩之心

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Google香港2020年度熱門搜尋劇集十大排名：

第1位：《慶餘年》
第2位：《法證先鋒IV》
第3位：《夫妻的世界》
第4位：《以家人之名》
第5位：《反黑路人甲》
第6位：《機場特警》
第7位：《大醬園》
第8位：《愛的迫降》
第9位：《三十而已》
第10位：《使徒行者3》

另外，因應新冠肺炎疫情的關係，電影拍攝及上映日期大受影響，不過仍然無阻一眾戲迷對電影的渴求。成為全球熱話、被喻為燒腦神作的《天能》成為香港電影熱搜榜第一位，相信不少人看畢電影後需要上網找解讀文章細閱。

【香港愛情故事】TVB變陣撼ViuTV皇牌《全民造星3》　無綫延後晚間新聞推第四線劇【有片】

Google香港2020年度熱門搜尋電影十大排名：

第1位：《天能》
第2位：《上流寄生族》
第3位：《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》
第4位：《幻愛》
第5位：《乜代宗師》
第6位：《數碼暴龍 LAST EVOLUTION 絆》
第7位：《花木蘭》
第8位：《整容液》
第9位：《屍殺半島》
第10位：《麥路人》

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Google全球2020年度熱門搜尋電影十大排名：

第1位：《上流寄生族》
第2位：《1917：逆戰救兵》
第3位：《黑豹》
第4位：《禁室365天》
第5位：《世紀戰疫》
第6位：《天能》
第7位：《天才少女福爾摩斯》
第8位：《猛禽暴隊：解瘋小丑女》
第9位：《花木蘭》
第10位：《陽光兔仔兵》

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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使徒行者 機場特警 大醬園 法證先鋒 慶餘年 愛的迫降 夫妻的世界 幻愛 乜代宗師 上流寄生族

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