【香港愛情故事】謝東閔與女友朱智賢二人世界慶生 製作短片紀念入行10周年 娛樂 16:23 2020/12/10 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 ▲ 謝東閔與《香港愛情故事》一眾演員錄影《流行經典50年》。 《香港愛情故事》一眾演員羅天宇、龔嘉欣、王敏奕、謝東閔、游嘉欣、林景程、 黃山怡等昨晚（12月9日）在TVB電視城錄影《流行經典50年》。 在12月6日生日的謝東閔表示，今年和女友朱智賢二人世界食飯慶生︰「疫情關係，我們避開去人多地方，簡單食飯傾偈已足夠。」 他並稱，為紀念入行10周年製作了一條短片，內容關於他的人生經歷︰「在片中利用身體語言表達，對白不多，影片中只有我一個，朱智賢沒有參與。」 ▲ （東星圖片） 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【使徒行者3x踩過界II】《香港愛情故事》林景程連續三套現身 入行10年團火未熄 12:43 2020/12/09 【使徒行者3x踩過界II】《香港愛情故事》林景程連續三套現身 入行10年團火未熄 【香港愛情故事】由《開心速遞》富豪雷公到公屋老豆 白彪演麻煩爸爸喜感爆棚【有片】 今日 13:55 【香港愛情故事】由《開心速遞》富豪雷公到公屋老豆 白彪演麻煩爸爸喜感爆棚【有片】 【香港愛情故事】Hugo+Kelly共處一室幾乎出事 《#後生仔》高大徐文浩小時候是肥仔【有片】 今日 12:05 【香港愛情故事】Hugo+Kelly共處一室幾乎出事 《#後生仔》高大徐文浩小時候是肥仔【有片】 謝東閔 朱智賢 綜藝節目 電視劇 出軌 香港愛情故事 流行經典50年 TVB