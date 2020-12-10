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【香港愛情故事】謝東閔與女友朱智賢二人世界慶生　製作短片紀念入行10周年

娛樂 16:23 2020/12/10

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謝東閔與《香港愛情故事》一眾演員錄影《流行經典50年》。

《香港愛情故事》一眾演員羅天宇、龔嘉欣、王敏奕、謝東閔、游嘉欣、林景程、 黃山怡等昨晚（12月9日）在TVB電視城錄影《流行經典50年》。

在12月6日生日的謝東閔表示，今年和女友朱智賢二人世界食飯慶生︰「疫情關係，我們避開去人多地方，簡單食飯傾偈已足夠。」

他並稱，為紀念入行10周年製作了一條短片，內容關於他的人生經歷︰「在片中利用身體語言表達，對白不多，影片中只有我一個，朱智賢沒有參與。」

（東星圖片）

撰文 : TOPick柴犬出動

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