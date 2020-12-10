【醫護確診】仁濟及屯門醫院有護士和文員初步確診　聯合醫院支援員工因無穿保護衣清潔染疫者廁所須檢疫

▲ 衞生署及醫管局就本港疫情最新情況舉行記者會。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，今日（9日）新增112宗確診個案，本地個案佔102宗，當中34宗屬源頭不明。醫管局表示，仁濟醫院一名手術室護士及屯門醫院病人資源中心一名職員初步確診，兩醫院共有11名醫護或職員列為密切接觸者，需送入檢疫中心；另聯合醫院一名職員因無穿保護衣清潔確診者用過的廁所，而被列為密切接觸者，須進行檢疫。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，初步確診的仁濟醫院手術室護士於12月7日凌晨最後上班，其家人昨天已確診，護士工作期間有穿著合適的保護衣，無病人受影響，但醫院追蹤下發現，該院有3名護士當時曾在休息室短暫除低口罩，故被列為密切接觸者，需送入檢疫中心。

何婉霞續稱，屯門醫院病人資源中心一名文員亦初步染疫，日常工作不用接觸病人，但中心有8名員工曾與患者在工作上有緊密接觸或曾一起用膳，已被列為密切接觸者，要強制檢疫14天，他們的檢測結果目前為陰性；而該院病人資源中心的部分服務或活動要暫停。

何婉霞再報告，聯合醫院一名病人支援員工曾清潔確診者使用過的洗手間，但期間無穿保護衣，因此需被列為密切接觸者，送往檢疫中心隔離14天。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早（10日）到場視察，他又提到有關使用廁所時的「防疫措施」，他提醒全港市民若聞到一陣「廁所味」，應立即找專業人士檢查污水渠，同時若出現上述情況，市民使用廁所時應戴上口罩，亦應打開抽氣扇增加空氣流動，又建議市民可以「沖廁」前加入洗潔精和梘液，只要破壞病毒的「脂肪膜」，受到感染的機會就會減低很多，詳情即看：【下一頁】。

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記者：陳曉瑩