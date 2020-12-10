  • 22°C
香港時間 : 20201210日 (週四) 17:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫護確診】仁濟及屯門醫院有護士和文員初步確診　聯合醫院支援員工因無穿保護衣清潔染疫者廁所須檢疫

社會 16:58 2020/12/10

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

衞生署及醫管局就本港疫情最新情況舉行記者會。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，今日（9日）新增112宗確診個案，本地個案佔102宗，當中34宗屬源頭不明。醫管局表示，仁濟醫院一名手術室護士及屯門醫院病人資源中心一名職員初步確診，兩醫院共有11名醫護或職員列為密切接觸者，需送入檢疫中心；另聯合醫院一名職員因無穿保護衣清潔確診者用過的廁所，而被列為密切接觸者，須進行檢疫。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，初步確診的仁濟醫院手術室護士於12月7日凌晨最後上班，其家人昨天已確診，護士工作期間有穿著合適的保護衣，無病人受影響，但醫院追蹤下發現，該院有3名護士當時曾在休息室短暫除低口罩，故被列為密切接觸者，需送入檢疫中心。

何婉霞續稱，屯門醫院病人資源中心一名文員亦初步染疫，日常工作不用接觸病人，但中心有8名員工曾與患者在工作上有緊密接觸或曾一起用膳，已被列為密切接觸者，要強制檢疫14天，他們的檢測結果目前為陰性；而該院病人資源中心的部分服務或活動要暫停。

何婉霞再報告，聯合醫院一名病人支援員工曾清潔確診者使用過的洗手間，但期間無穿保護衣，因此需被列為密切接觸者，送往檢疫中心隔離14天。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早（10日）到場視察，他又提到有關使用廁所時的「防疫措施」，他提醒全港市民若聞到一陣「廁所味」，應立即找專業人士檢查污水渠，同時若出現上述情況，市民使用廁所時應戴上口罩，亦應打開抽氣扇增加空氣流動，又建議市民可以「沖廁」前加入洗潔精和梘液，只要破壞病毒的「脂肪膜」，受到感染的機會就會減低很多，詳情即看：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【防疫貼士】麗晶花園疑污水渠播毒恐成淘大翻版　袁國勇教廁所防疫四招【內附貼士】
今日 13:16
【防疫貼士】麗晶花園疑污水渠播毒恐成淘大翻版　袁國勇教廁所防疫四招【內附貼士】
【強制檢測】袁國勇稱麗晶花園6座喉管設計與淘大花園相若　憂病毒透過污水渠傳播
今日 12:23
【強制檢測】袁國勇稱麗晶花園6座喉管設計與淘大花園相若　憂病毒透過污水渠傳播
【新冠疫苗】美國FDA證輝瑞疫苗打第1劑後第10日起有效　建議一類人士暫不宜接種
今日 13:42
【新冠疫苗】美國FDA證輝瑞疫苗打第1劑後第10日起有效　建議一類人士暫不宜接種

最高瀏覽

【恐怖情人】男子戀上混血美女鄰居　誤翻畢業相冊驚揭女友背後恐怖陰謀
19:25 2020/12/09
【恐怖情人】男子戀上混血美女鄰居　誤翻畢業相冊驚揭女友背後恐怖陰謀
【土豪婚禮】新郎直升機迎親新娘掛滿金器　地產集團太子千金奢華婚禮花近億元
10:01 2020/12/09
【土豪婚禮】新郎直升機迎親新娘掛滿金器　地產集團太子千金奢華婚禮花近億元
【女人俱樂部】李若彤當年為愛情放棄家人與事業　不願分手全因不甘心
12:26 2020/12/09
【女人俱樂部】李若彤當年為愛情放棄家人與事業　不願分手全因不甘心