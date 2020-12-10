【新冠肺炎】今日新增112宗確診個案　34宗涉源頭不明

▲ 衞生防護中心公布今日（10日）新增112宗確診個案。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（10日）新增112宗確診個案，包括10宗輸入個案及102宗本地感染，其中34宗為源頭不明個案，另有68宗與其他個案相關病例。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，個案包括沙田「一田百貨」群組亦多5名員工確診，累計10宗；日出康城地盤群組增5宗相關個案，累計57人確診；歌舞群增6人確診，累計逾700宗；亞博館檢疫中心增3宗相關個案，群組累計16人；將軍澳藍田隧道地盤增7人確診，累計8宗個案。

張敬軒演唱會再多一名觀眾確診，患者在12月29日曾去演唱會，坐於72段，屬於不明源頭個案。張竹君指出，由於連續數日的演唱會人流多，現場或者有隱性傳播者，提醒市民如果曾經去過看演唱會，如有任何不適應立即求醫。詳情即看：【下一頁】

食物及衞生局副局長徐德義表示，由12月1日至12月7日期間，衞生署及醫管局平均每日合共可進行19,800個檢測，而私家醫生轉介病人檢測，在12月1日至8日共檢測14,640個樣本，其中130個是陽性，比率是0.89%，數字反映私家醫生與病人配合，可以及早有效找出隱性確診者。

他又指，現時市民可到醫管局普通科門診、郵政局和港鐵站領取深喉唾液樣本包，由12月1日至12月7日期間合共收集54,200個測試，其中138個樣本屬陽性，比率為0.2%；9間社區檢測中心運作至今，累計有逾14萬6千7百個檢測已完成化驗，有400個樣本呈陽性，比率達0.27%；由11月尾成立的臨時採樣站至今化驗58,200個樣本，當中有66個樣本，比率達0.11%。

由於麗晶花園6座出現爆發，政府會在麗晶花園6座附近的羽毛球場設置流動採樣站，暫定開放至12月14日，朝10晚8；葵盛社區會堂亦會開放至12月14日。他呼籲，本港處於疫情持續嚴峻，天氣轉涼，病毒在環境中可以生存時間較長，要注意個人衞生，不要存僥倖心態，如果沒有必要，不要逗留在人多或者空氣不流通地方。

港大微生物學系講座教授袁國勇今早（10日）到麗晶花園6座視察後表示，事件主要涉及6座2樓、3樓、6樓及34樓的D室單位，由於其喉管設計與淘大花園相似，擔心對居民有安全憂患，故全幢D室居民須遷去隔離營。詳情即看：【下一頁】

袁國勇又指，若使用廁所時聞到一陣「廁所味」，應立即找專業人士檢查污水渠，使用廁所時應戴上口罩，亦應打開抽氣扇增加空氣流動，想知道更多防疫貼士，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。



有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙