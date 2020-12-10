【新冠肺炎】德愛中學及梁植偉中學分別有學生教師確診　兩校須停課及檢測

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（10日）新增112宗確診個案，包括10宗輸入個案及102宗本地感染，其中34宗為源頭不明個案，另有68宗與其他個案相關病例。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，個案包括沙田「一田百貨」群組亦多5人確診，累計10宗個人；日出康城地盤群組增５宗，累計60宗；跳舞群組多6人確診；3宗屬亞博館治療設施，該群組目前共有16人確診；將軍澳藍田隧道多8宗個案。

新增個案方面，慈雲山德愛中學有學生確診，她12月5日不適，12月7日最後上學考試，學校須停課及學生、教職員接受檢測；青衣樂善堂梁植偉紀念中學有教師確診，12月８日最後授課及不適，學校須停課及學生、教職員接受檢測。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早（10日）到場視察，他又提到有關使用廁所時的「防疫措施」，他提醒全港市民若聞到一陣「廁所味」，應立即找專業人士檢查污水渠，同時若出現上述情況，市民使用廁所時應戴上口罩，亦應打開抽氣扇增加空氣流動，又建議市民可以「沖廁」前加入洗潔精和梘液，只要破壞病毒的「脂肪膜」，受到感染的機會就會減低很多，詳情即看：【下一頁】

有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：蘇文軒