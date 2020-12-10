【張敬軒演唱會】再多一名觀眾確診屬於不明源頭個案 　張竹君：現場或有隱性傳播者

▲ 張敬軒演唱會再多一名觀眾確診，屬於不明源頭個案 。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（10日）新增112宗確診個案，包括10宗輸入個案及102宗本地感染，其中34宗為源頭不明個案，另有68宗與其他個案相關病例。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指出，再多一名張敬軒演唱會的觀眾確診，患者在12月29日曾去演唱會，患者坐於第72段，屬於不明源頭個案。張竹君指出，已聯絡表演單位已有284個人員，全部檢測陰性，至於逾400名工作人員的檢測中，包括早前一名兼職工作人員確診。由於連續數日的演唱會人流多，現場或者有隱性傳播者，提醒市民如果曾經去過看演唱會，如有任何不適應立即求醫，她指出暫時會觀察有關個案情況，現時未算有大型爆發。

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張敬軒演唱會至今已有至少5名觀眾確診以及一名兼職工作人員確診。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早（10日）到九龍灣麗晶花園視察，他提到有關使用廁所時的「防疫措施」，他提醒全港市民若聞到一陣「廁所味」，應立即找專業人士檢查污水渠，同時若出現上述情況，市民使用廁所時應戴上口罩，亦應打開抽氣扇增加空氣流動，又建議市民可以「沖廁」前加入洗潔精和梘液，只要破壞病毒的「脂肪膜」，受到感染的機會就會減低很多，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋