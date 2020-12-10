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【減肥陷阱】植物肉午餐肉一定健康？　黃凱詩：脂肪含量比真午餐肉更高

保健美顏 17:12 2020/12/10

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營養師黃凱詩表示，多菜少肉是對的，但並非代表吃素就一定健康，仍要知道該食物的成分及製法。

「你有沒有興趣要一包素午餐肉？」Bonnie問。

「不要了。」我說︰

她再慫恿我︰「很健康的！你周一食素，可以吃。」

「我又不是天天茹素，只是一星期一次，健康的選擇也很多，不用着吃素餐肉。其實，吃素也不一定健康的。」我說。

她奇怪地問道︰「吃素也不健康？你不是着我別吃太多動物肉嗎？」

多菜少肉是對的，但並非代表吃素就一定健康，你仍要知道該食物的成分及製法，以你所說的植物肉午餐肉為例，雖然它沒有普通午餐肉的添加劑亞硝酸鹽，但是，其鈉質含量也有不少，每100克已有485毫克；另一值得注意的是，其脂肪量很高，100克植物肉餐肉中，也有15.6克脂肪，比你平日愛吃的白豬仔中有14克脂肪還要肥美！

她愕然︰「怎可能！還以為素肉就是健康，我公司的同事，逢周一便買來連鎖快餐店的素餐肉早餐。」

「你的同事也進行Green Monday嗎？」我問。

「他們都是食肉獸！倒不會吧！只是大家周末狂食後，便打算吃得清淡點。」她說。

吃植物肉一樣要注意鈉質及脂肪含量，否則易墮致肥陷阱。（iStock圖片）

我一再提醒她︰「這種植物餐肉也有很多飽和脂肪呢！15.6克脂肪中，有10.8克屬飽和脂肪，要知道，飽和脂肪是引致體內膽固醇上升的其中一個原因。如果你的同事真的要吃素肉，建議選同一牌子的碎肉，其脂肪含量較低。」

Bonnie歎了一口氣，呻道︰「唉……蝕了一餐，老實說，不太好吃。」

我瞪着她說︰「就是因為不好吃，你才問我要不要嗎？」

她笑說︰「倒……不是。你的口味特別，我只是想，可能你會喜歡吧！」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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