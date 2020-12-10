【悲哀童年】爸爸不忍兒子遭虐打離婚爭撫養權　8歲兒堅持與母同住原因令人心酸

▲ 男童雖遭媽媽虐打辱罵，但仍怕媽媽孤單而想與她同住。

兒子長期遭媽媽家暴，卻仍對媽媽不離不棄。台灣一名律師近日在社交平台分享一宗離婚及撫養權案件，8歲男童長期遭媽媽虐打，爸爸受不到決定離婚，並向法庭申請保護令，然而當法官問男童日後想跟父或母居住時，男童竟說想跟媽媽住，背後原因令人心酸。

台灣律師呂秋遠日前在facebook專頁發文，分享一宗案件，有一名8歲男童長期遭受媽媽家暴，被電線抽打和辱罵。爸爸於心不忍申請離婚，兩夫婦進入離婚和爭撫養權的官司。法庭批准了保護令，並要求妻子遷出住所，兒子留下來與爸爸同住。

由於媽媽否認家暴，法庭在處理撫養權問題時，需要傳召兒子上庭。法官問及兒子是否曾被媽媽打，孩子毫不猶豫地表示，媽媽經常以電線抽打他，還會一邊辱罵他，但就忘記了罵他甚麼。父母也不時吵架，媽媽更會動手打爸爸，拿東西摔爸爸，爸爸不會打媽媽，只會躲或捉住媽媽的手，著她冷靜。

男童要求與媽媽同住

法官再問，如果父母不再住在一起，男童會想跟爸爸或媽媽住。男童想了想便回答說「媽媽」。當時法官也不敢相信自己的耳朵，再翻閱一次訪視報告，男童之前本想跟爸爸居住，但現在卻改口。法官於是再跟他確認一次，而男童堅決表示，想跟媽媽一起住，並解釋原因，

爸爸有我妹妹陪，媽媽已經不能住在家裡了，她以後會一個人很無聊，所以我想去陪她，讓妹妹陪爸爸。

媽媽緊抱孩子

法官問「你不怕媽媽再打你和罵你嗎？」男童卻表示，自己躲起來就好，媽媽生完氣就沒事。法官嘆氣，坐回位置上，然後請父母進來，並向媽媽展示剛剛男童證供的筆錄。法官強調，孩子的意願只是參考，法庭有最後決定權，不一定會把孩子判給媽媽。

我想讓你知道，即使你這樣對他，你的孩子還是很愛你。

媽媽離開法庭前，緊緊地抱住孩子，一邊哭著說「謝謝你」，而男童則一直向媽媽說，

我會陪你的，你不要哭。

網民：撫養權應歸爸爸

個案引起網民熱論，很多人都同情男童的遭遇，「孩子扮演起大人的角色照顧父母，其實對他未來的人格發展是嚴重傷害」、「孩子的愛是很單純，我相信孩子是真的很愛他的媽媽」、「孩子還小，以為自己能療癒。直到孩子對大人失望，甚至誤以為自己不好，而對自己失望」。

不過，不少網民都認為，應把撫養權判給爸爸，擔心孩子若跟媽媽，將來會受更多家暴，「這可憐的孩子是否有些斯德哥爾摩症候群的感覺...」、「這種慣性家暴是刻在骨子裡不會改的，鱷魚的眼淚很快就會乾了」。網民亦建議，媽媽應去看心理醫生，「媽媽是不是生病了？又或許原生家庭也曾經發生過類似家暴事件...」

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責任編輯：王明芳