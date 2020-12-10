【港區國安法】林鄭月娥稱社會恢復定　促收回不確言論及不公行為

▲ 林鄭月娥近期多次接受英語訪問。（林鄭月娥Facebook）

特首林鄭月娥表示，近期接受訪問，是希望以英語解說，港區國安法實施後情況，澄清誤導及謬論， 又稱「事實勝雄辯」，促借港區國安法制裁的外國政府和機構，收回不確言論及不公行為。

林鄭月娥在Facebook上指，國家安全是每個國家頭等大事，每個國都都有制訂法例，保障主權、安全、領土完整等，強調港區國安法只是約束4類危害國家安全的行為和活動，涵蓋範圍遠比美英等國家的國安法律體系小，規管程度也不比上述國家嚴厲。

她又提及，有智庫指港區國安法令香港國際金融中心位岌岌可危，反問哪有國際金融中心，沒有國安法律保障、哪有地方如香港去年下半年，時刻出現暴力事件下能繼續吸引海內外投資者，更強調「事實勝於雄辯」，稱香港的街頭暴力絕跡、社會恢復穩定、市民依法重新享有自由及人權，那些不斷批評港區國安法，甚至借此制裁中港官員的外國政府及機構，「應該『回頭是岸』」，收回不確言論及不公行為。

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記者：陳宛彤