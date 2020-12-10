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【生活智慧】羊毛冷衫縮水有得救　日本節目教用一件法寶還原

休閒消費 18:44 2020/12/10

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

日本節目教用一件法寶還原縮水羊毛冷衫。

最近兩星期天氣轉涼，相信不少人都開始換季找冷衫著。相信大家都有試過新買回來的冷衫，洗完之後大縮水的經驗。原來想解決冷衫縮水非常簡單，日本電視節目《この差って何ですか？》曾教大家一個方法，要令冷衫還原只需要一樽家居經常會用到的法寶！

文化服裝學院朝日真教授在《この差って何ですか？》節目上指出，市面上的毛衣主要分為3種，分別由羊毛、綿、聚酯纖維製成，當中只有羊毛毛衣洗後會有縮水問題。這是因為羊毛纖維濕水後會分叉，互相纏繞拉緊，令到毛衣越縮越小。

點擊圖片看步驟：

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教授表示想還原縮水的毛衣其實十分簡單，只需要用少量護髮素就可以。

  1. 準備一盆約30°C的溫水
  2. 加入3下（約15g）護髮素
  3. 將縮水毛衣放進水中30分鐘，期間將它拉鬆
  4. 均勻拉鬆後，浸到清水中輕輕洗走護髮素
  5. 攤平晾乾冷衫

部分護髮素裡含有阿摩尼亞水，而阿摩尼亞水被廣泛應用在製作冷衫上，令冷衫保持彈性。因此加入護髮素至清水浸洗冷衫，可令冷衫的纖維軟化、膨脹，從而回復原狀。

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責任編輯：陳珈希

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