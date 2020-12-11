【減肥秘訣】男士減磅速度比女士快？　營養師拆解男女瘦身成效差別

▲ 營養師周詠苑表示，女士減磅千萬別與男性比較，因為男性減磅的速度較女性相對快。點解？營養師跟你拆解箇中原因。

「怎麼每次上磅，他都較我輕得多、輕得快！我們每天吃的都差不多，他更偶爾偷喝凍奶茶！」Karen望着老公Alex，不忿地向我呻；Alex帶着輕佻的眼神，拍拍她膊頭着她繼續努力。我笑着回應︰「我每次遇上兩夫婦一同減重，都總會聽到類似對白。」

新陳代謝減快有利減磅

我安慰Karen︰「你減重的進度其實挺不錯！目前已減掉11磅，比預期快；千萬別與男性比較！因為男性減磅的速度較女性相對快。」

Karen轉而望向我︰「真的嗎？他已減掉16磅呢，真不公平！」

我笑說︰「也許就是不公平吧！因為Alex新陳代謝較你快。」

▲ 每天飲用八至十杯清水，還有正常排便、充足睡眠，也有助促進腸道蠕動，有利減磅。（iStock圖片）

當我們處於靜態或睡覺時，身體仍需進行呼吸、血液循環、排走身體毒素、促進細胞生長、維持身體器官運作的各個過程；新陳代謝就是指人體每日進行這些活動基本所消耗的熱量；新陳代謝較快的人，每天的熱量消耗較多，減磅速度自然較快。

肌肉量多新陳代謝較快

我解釋︰「Alex的體重180磅，你的體重138磅，他身體每天所消耗的熱量當然較你多，所以體重愈高的人，新陳代謝也較快。其次是先天因素，男性肌肉量較女性多，肌肉量多的人，新陳代謝亦較快。」

Karen點點頭說︰「女性先天卻是脂肪多。」

我笑說︰「雖然我們並非要刻意增加肌肉，但在減重過程中，絕不建議攝取過低熱量，以防身體肌肉流失；很多人不吃早餐或以為節食就可有助減磅，其實飲食攝取不足，身體所減去的只是肌肉，脂肪卻沒有減少，新陳代謝更因而下降，結果減重速度愈來愈慢。」

我邊看Karen的飲食日記，邊問︰「怎麼你在周六日都只有兩頓正餐？」她尷尬笑說︰「那兩天都睡至下午一時，不覺肚餓便索性少吃一餐。」

▲ 要維持新陳代謝，每天最少進食三餐正餐，每餐應包含豐富蛋白質食物。（iStock圖片）

盲目節食無助瘦身

要維持新陳代謝，每天最少進食三餐正餐，每餐應包含豐富蛋白質食物，如雞蛋、瘦肉類、海鮮類、低脂奶、豆腐、豆漿等，因為蛋白質需消耗身體較多熱量以進行消化、吸收的過程，攝取充足蛋白質亦有助減少肌肉流失。

另外，每天飲用八至十杯清水，還有正常排便、充足睡眠，也有助促進腸道蠕動、血液循環，有利減重，所以緊記瘦身並非只顧盲目節食。

Karen哈哈笑說︰「我終於想到我新陳代謝較你快的因素，就是我年紀比你小！」我笑說︰「你也說得對。」Alex無奈地苦笑。

撰文：周詠苑（營養師）