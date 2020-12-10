【DSE2020】僅4.4%重考生達大學最低門檻　有中文科考生由U「升呢」變5

▲ 2020年中學文憑試有5,094名重考生，當中197人、4.4%考獲「33222」入大學最低門檻。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）考生失手仍可靠重考「翻身」，考評局最新數據顯示，2020年文憑試有5,094名重考生，僅197人考獲入大學最低門檻「33222」，比率為4.4%。4科核心科目仍以英文科最難「翻身」，重考後的翻身率只有25.1%，中文科則是34.5%，有中文科重考生更大幅「升呢」，由U級變5級，或由2級變摘星。

考評局今日（10日）公布2020年文憑試考試報告，52,416名考生之中，有5,094人是重考生，佔9.7%，有757人應考最少5科，有197人考獲「33222」成績，佔整體重考生的4.4%，較去年的4.9%稍低0.5個百分點。

4科核心科目之中，英文科有最多人重考，有2,405人重考，當中1,680人在2019年文憑試未達3級成績（即只有U、1或2級），422人在今年成功「翻身」，考獲3級或以上成績，佔25.1%。

中文科則有1539人重考，其中965人去年成績不達標，有333人今年重考奪得3級或以上成績，佔34.5%，其中1人由U級變5級，1人亦由2級變5*。

通識科翻身率依然最高，954名重考生之中，92人去年未達2級成績，其中45人今年成功「翻身」，佔48.9%。數學必修部分則有155人重考後「升呢」達2級或以上成績，翻身率為45.3%。

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記者：馮琪雅