【正能量】口述影像為視障者創造光影世界　失明並不黑暗照樣可以睇波睇戲攝影

▲ 因視網膜色素病變而失去視力的Alex表示，視障人士的影像世界，透過口述影像一樣可以很遼闊、深邃，充滿繽紛的色彩。

失去視力，他們的世界剩下的就是朦朧不清黑茫茫？也許是一般人的想當然，事實上，不少視障人士愛看電影、對睇足球狂熱、嗜好是影相。他們的影像世界，是我們難以想像的遼闊、深邃，充滿繽紛的色彩。

訪問當日，視障人士陳志剛（Alex）說前一晚睇波至深夜，一身波衫的他是標準球迷，最喜歡的足球評述員是Now的陳葦如，讚他講波仔細，球員之間的互動、場外資料甚至是場內發生的突發事，都講得細緻精采。

Alex也常去看戲，有口述影像固然好，沒有的話，他一樣享受熒幕的光與影、聲與畫，曾上畫的《單身男女》、《翠絲》和《逆流大叔》都有入場。每年的人權電影節他都是座上客，沙地阿拉伯文、西班牙、荷蘭都睇，這些電影都繙譯了廣東話的口述影像。

▲ Alex常在分享會道︰「視力失去了很不方便，但擁有視力亦不能看清所有事情，像連我是否有視障，其他人都未必知道。」（周美好攝）

口述影像電影十中無一

某些電影有口述影像，可在售票處取一部口述影像機，讓視障人士戴上耳筒享受電影。但目前上畫的電影，10部都無一部有口述影像。他說︰「除美國電影因法例規定必須有口述影像，香港僅有些微資源投放在口述影像上，是申請政府資金所拍的電影，一般電影要做口述電影要多二、三十萬，要多好多工夫要做。」

對於視障人士去睇戲，不少人會覺得不可思議。試過某商場一段路沒有引路徑，Alex問途人怎去戲院，對方反問他去戲院做甚麼？「睇戲。」途人驚訝︰「睇戲，你聽戲吧！」「其實由得他怎說，我確是去睇戲。面對視障或失明人士，大家也毋須迴避一些字眼，如睇、看。」

他說，他們是用聲音去睇。「聲音可看到的東西包羅萬有。像YouTube一段片，只聽聲也能猜到六、七成內容，但一些少對白的電影，則較難理解，最好能附有口述影像。」

口述影像看電影是怎樣，Alex解說︰「它是一種形容，當沒有對白時，口述影像會形容當時的重要畫面和信息。愈形容得仔細，我們便知得愈多，口述影像絕對是一門專業。」

視網膜色素病變致視障

Alex患上了一種遺傳性視網膜退化病——視網膜色素病變（Retinitis Pigmentosa，簡稱RP），香港估計有5,000至10,000名患者，此病可隔代或由父母身上遺傳。病徵包括夜盲症（在夜間一般人可看到的視野，患者看不到）、視野逐漸收窄，至最後僅剩管道視野，人們一般視野有140度，RP患者可惡化至10度以下甚至只有零點幾度以及視野模糊。RP患者每人視力衰退程度各異，有人40、50歲才開始視力衰退，Alex在2000年確診，當年年僅20多歲，3年間喪失了9成多視力，他的視力處於完全失明前的階段：只有光感，但未能判斷眼前所有物件。

▲ 很多人想像失明時無法生活的，如寫字寫不到、找不到路，但如今科技已可幫忙。（周美好攝）

其實，單從外觀，未必能判斷到他有視障，雙目無異樣，能轉動能張開，與他訪問也有眼神接觸。「我可以望住你說話，是因為聽到聲音來源。」這也是先天失明與後天失明的分別，前者多低下頭說話，因為本身無眼神接觸的概念。

視障後的生活改變

由看到至慢慢看不到，起初很多事情也無法勝任，Alex指恐懼佔了這階段大部分時間。「如一直是拿着飲品倒入杯內，當視力愈來愈差時，心想︰將來連斟水也只有假手於人，沒人代勞可能會渴死；或者乾脆把飲品直接倒入口中。」

其實只要透過復康培訓，可教導視障者日後如何過獨立生活。「家居清潔、護理、煮食、定向行走等都會教到。如何做到？就是不用視力去做，我們會手持白杖，它有兩個主要用途︰一、視障人士以此來探索地面及環境；二、讓其他人知悉手持白杖者是視障人士。」

接受復康培訓後，最初所想的恐懼︰被熱水燙傷、被車撞倒、在街上跌倒等，他說這些99%沒有發生過，偶然都會有外出時碰倒和絆倒東西，或者手杖打倒別人是有的，但他沒有發生過嚴重意外，生活上於他沒任何不方便。「當我有不方便時，會找人協助。有視障人士外出從來不找人幫忙，覺得自己能應付，遇上困難和問題，寧繼續嘗試。其實他只要問別人一句已然解決，這要視乎每一個人的性格。」

▲ Alex最期望長遠可以建立網台讓視障人士睇波，不只是賽事，連帶其他運動資訊都可網羅其中。（被訪者提供相片）

Alex說，有同路人長達10年隱蔽在家沒出過街；也有未控制得好卻急於上街外出，結果受了傷。「旁人看我們總投以擔心目光，我們做所有事都怕危險出意外。但其實每天打開報紙，交通意外被打被斬的人大部分都是健視的，所以失明人士意外風險不比他們高。」

失明沒想像中可怕

失去視力，Alex不諱言曾埋怨過。「畢竟自己不是擁有神級的情操，當醫生告知疾病無法痊癒，而視力逐漸失去，恐懼由此而生。」他將恐懼視變為好朋友，每天與它同行，心不再害怕，這一切都要時間過渡。

他說視力下降，他日常生活沒太大改變，波照睇、街照出，衣著、打扮都按過往喜好。有些視障人會減少吃帶骨的食物，依舊愛「有骨落地」；有的因為聲音敏感，會整天把窗關上，減少嘈雜噪音。「除我一個人在家不會開燈外，電視照開、劇照煲，唯一最大分別是不能再駕車了。」

不能靠靈魂之窗接收信息，但上天為他開了另一扇窗，記憶力在失明後慢慢提升。例如有健視的人遇上手提電話使用的問題，都會向他請教。「我們用電話及電腦都是用聲音（語音發聲導航）而非畫面去控制，一般人只記單一的控制和處理方法，又或怕胡亂按掣會弄壞手機；我們是一路『掃』手機，將整個畫面閱讀，所以對手機的功能認知會較全面。」

▲ Alex愛烹飪，視障無阻他入廚「煮兩味」，這張是他炆蘿蔔的自拍照。（被訪者提供相片）

現在的智能電話日新月異，已可讀出人臉是否在熒幕正中，影風景，鏡頭拍到白雲都會用語音發聲，所以Alex不時外出影相。手機可掃描眼前影像，如身處的巴士路牌都可讀出來，就知道所去的巴士站是否正確，促使視像人士在日常生活中可獨立行事。

成功在嘗試

失明後他最大的啟示，勇於嘗試不可或缺，例如煮飯，最初他炒到四處是食物，汲取失敗經驗，到現在炮製十多二十個菜式也應付自如，甚至在朋友婚禮上煮50人分量的到會食物。每次外出，他腦裏已有清晰路及地圖，並且配合嗅覺、觸覺甚至手杖打到的欄桿，都是他認路方法。

環境改變與改路是視障人士一大挑戰，本港一年365日都有修路工程，阻止途人接近，會用欄桿或以「雪糕筒」掛上閃燈來提示，但這對視障人士來說毫無作用。「如改道或工程時，政府網頁能有文字版通告會更理想，讓視障人士可以自行查閱，避開行走工程中的道路。」希望這信息能傳達，這微不足道的舉措，對視障人士卻是意義重大。

記者：周美好