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【首置盤】「煥然懿居」餘貨明日抽籤　近五千人爭43伙單位

社會 17:24 2020/12/10

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（經濟日報資料圖片）

市區重建局（市建局）將於明日（11日）為「煥然懿居」餘下43個「首置」單位的申請，進行電腦抽籤，以決定共4,909個申請者的優先次序號碼。

即睇更多煥然懿居單位內櫳及屋苑環境資料：【下一頁】

市建局表示，已編制一套經由獨立審計師核證的算式，編訂隨機排序程式，為每一位申請者隨機編配一個優先次序號碼。整個排序過程將由獨立專業會計師監察下進行，並全程作錄影存檔。

抽籤完成後，整份排序結果及排序過程的錄影，將於同日稍後時間上載至「煥然懿居」網站。申請者可利用網站附設的搜索工具，輸入其申請編號，查閱所獲編配的優先次序號碼。

市建局將在三個工作天內，發信通知所有申請者其獲編配的優先次序號碼。

市建局強調，並不保證任何獲編配優先次序號碼的申請人必定可以購得任何「煥然懿居」的住宅物業。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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