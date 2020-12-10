英國內政大臣彭黛玲、羅冠聰區旗前合照　港府：強烈不滿及反感

▲ 彭黛玲（右三）與羅冠聰（左二）會面時，現場展示出區旗。（羅冠聰Facebook）

流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰，與英國內政大臣彭黛玲會面，並在區旗前合照。港府表示，對於英國內閣大臣，與全無官方身分的反政府香港人士會面時刻意展示區旗，感到強烈不滿及反感，明顯是英國政府另一次挑釁行為。

政府發言人指出，英國政府近日發表惡意中傷特區的「香港半年報告」，今次是另一次挑釁行為，強調回歸後的香港事務，是中國內部事務，不容外國干預，而港府過去23年按照憲法及《基本法》，成功落實一國兩制，法治和司法獨立備受國際推崇，金融中心地位在中央支持下，有長足發展。

發言人又稱，中英簽署《中英聯合聲明》時互換備忘錄，英方明確承諾，不給予持英國國民（海外）護照的香港中國公民在英居留權，強調英國政府若刻意違背承諾，不顧中央堅決反對和一再交涉，執行作政治炸作，是罔顧歷史事實，有違其國際義務。

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記者：陳宛彤