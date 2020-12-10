【麗晶花園】第6座「疫區」有居民不願意隔離檢疫　有居民批評今日開始強制檢測來得太遲

▲ 麗晶花園第18座也有確診個案。（黃建輝攝）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（10日）新增112宗確診個案，包括10宗輸入個案及102宗本地感染，其中34宗為源頭不明個案，另有68宗與其他個案相關病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指出，麗晶花園今天亦驗到一名居民暫時驗出初步陽性，己安排入院治療。她又預告，該屋苑4座E室、18座D室的居民，今晚衞生署會發出公告，要求接受檢測。她又提醒市民，即使是家庭聚會亦應暫停，因為不少情況都見到，只要出現一宗個案，病毒便會在大家庭傳播得很快。

第6座D室單位的居民需要隔離檢疫，張竹君指出，現場有居民不願意離開，已有工作人員勸喻他們有關決定出於公共衞生安全，希望他們明白。

TOPick直擊居民接受檢測及撤離情況，屋苑居民馮太表示，對今日開始做測試覺得太遲，因為首宗感染個案距今已超過兩星期， 今日聽到專家指村內排污與淘大花園相似，感到十分擔心，贊成邨民沒必要不要外出，而自己計劃家中只派一人往選購食物， 工作上公司已配合家中工作， 對邨內大廈，大型維修30年來只有一次，認為感到不足。

第6座高層居民劉太不滿政府對跳舞群組置若罔聞，只對市民開刀，對社區爆發控制不力， 不希望封樓或封邨， 因會對市民造成不便。而第13座居民指對屋苑內爆發疫情感到擔心，早於11月份大廈內已有通告，通知有感染者，而政府公佈的資料反而比大廈管理處通知慢，希望政府對疫情可以增加透明度

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第5座居民表示，對屋苑內爆發疫症感到擔心，希望政府可以控制疫情，只有相信政府決定，自己只有做好防疫措施勤戴口罩。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早（10日）到場視察，他又提到有關使用廁所時的「防疫措施」，他提醒全港市民若聞到一陣「廁所味」，應立即找專業人士檢查污水渠，同時若出現上述情況，市民使用廁所時應戴上口罩，亦應打開抽氣扇增加空氣流動，又建議市民可以「沖廁」前加入洗潔精和梘液，只要破壞病毒的「脂肪膜」，受到感染的機會就會減低很多，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃傑偉