【強制檢測】徐德義：麗晶花園6座已屬「疫區」　如同幢現4個不相關個案就須強檢

▲ （程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情嚴竣，今日(10日)新增112宗確診個案，102宗涉本地感染。食衞局副局長徐德義、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者交代疫情。

九龍灣麗晶花園6座至今已有4個D室單位染疫，涉及7名病人，港大微生物學系講座教授袁國勇今早視察後表示喉管設計與淘大花園相若，部分看不到U型隔氣管，對居民有安全憂患，全幢D室居民須遷去隔離營。詳情請見【下一頁】

徐德義表示，今早衞生署、環境署等政府部門及專家到現場視察，形容現時麗晶花園第6座可稱為「疫區」，強調如未有專家檢視單位入喉管是否存漏洞前，居民應為自己安全按衞生署安排遷到檢疫中心；如專家檢視後發現有問題，可盡快處理後，居民可遷回居所。

被問及為何進行強制檢測，而非推禁足令？張竹君解釋，袁國勇教授今早已提到先為6座居民檢測，因未知當中是否涉及環境因素，如萬一屬喉管問題，質疑居民禁足當處是否又公平，認為有需要就此考慮。

她又指，現時一幢大廈如有4個不相識單位出現確診個案，將會推強制檢測，惟非硬性指標；承認強制檢測公告推出不久，開初用於掌握不到確診人數的群組，如歌舞群組，藉以市民嚴肅對待。

不過她強調，如於當處逗留逾2小時就需接受檢測，現時防護中心未掌握訪客名單，惟如及後揭有訪客未有接受強制檢測，亦屬違法，將有罰則。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早（10日）到場視察，他又提到有關使用廁所時的「防疫措施」，他提醒全港市民若聞到一陣「廁所味」，應立即找專業人士檢查污水渠，同時若出現上述情況，市民使用廁所時應戴上口罩，亦應打開抽氣扇增加空氣流動，又建議市民可以「沖廁」前加入洗潔精和梘液，只要破壞病毒的「脂肪膜」，受到感染的機會就會減低很多，詳情即看【下一頁】

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記者：陳正怡