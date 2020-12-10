涉便利店外與司機打鬥　周永恆辯稱腦有水瘤無能力打鬥

▲ 前藝人周永恆自辯指腦有水瘤，沒有能力與人打鬥。(王仁昌攝)

前藝人周永恆涉於尖沙咀一便利店外與送貨司機打鬥，被票控非法打鬥。周今（10日）午於九龍城裁判法院出庭自辯，周供稱，當時在便利店內遭送貨司機施襲，他其後報警及追出便利店，阻止對方開車離開。周續稱腦內長有水瘤，他沒有能力或理由與對方打鬥。控方盤問時，質疑被告用粗言指罵便利店店員。被告否認及稱只是針對事件，並沒有指責店員。案件押後至12月23日裁決。

被告周永恆被票控1項非法打鬥罪，傳票指他於2019年12月10日在尖沙咀1間7-11便利店與人打鬥。

裁判官今早裁定案件表證成立，被告自辯稱，案發當晚，便利店員因收貨問題，遲遲未能到收銀處收款，他在收銀處等了一段時間後，說出了激烈的言辭，惟收款完成後，送貨司機李崇滿著他離開。周供稱當時感到不滿，認為李無權著他離開，並與對方理論。

被告指李及後襲擊他，又指李當時「非常重手」，他感到很驚慌及曾舉起雙手抵擋。周指李和同事離開便利店，他則報警及追上前，站在對方的貨車前方，阻止對方離開，期間他並沒有與李打鬥。被告又指，他腦內長有水瘤，他沒有理由和能力與對方打鬥。

控方盤問被告時，問及被告案發時是否催促店員收款。被告回應指當時是針對事件，並沒有指責店員，並指自己不認識該店員。控方續指店員收款後，被告是否繼續用粗言指罵店員。被告否認及強調只是針對事件。裁判官押後案件至12月23日裁決。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌