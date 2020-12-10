【新冠肺炎】海怡半島錄14宗確診個案　張竹君：同大廈4單位現個案或強制檢測

▲ 海怡半島出現多宗個案。(資料圖片)

第四波新冠肺炎疫情失控，私人屋苑如南區海怡半島已錄得14宗確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，留意到不同屋苑出現個案，可能同一大廈內數個單位都有確診，但由於可能是親屬關係，故需要時間做流行病學調查。至於是否要求強制檢測，她指沒有硬性指標，但暫時如同一幢大廈有4個的不相識單位、又或者數個單位同一座向等，都可能發強制檢測令。

翻查資料，第四波疫情中，在海怡半島最先出現的個案屬第6,067宗，患者居於海怡半島豐景閣，屬於跳舞群組，之後其他大廈均出現個案，包括柏景閣、怡豐閣、豐景閣、怡雅閣及美家閣，其中怡雅閣有最多個案，達7宗個案。

海怡半島確診個案一覽

個案編號 年齡性別 屋苑 6,067 男/54歲 海怡半島豐景閣29座 6,133 女/10歲 海怡半島怡雅閣9座 6,170 男/66歲 海怡半島怡豐閣11座 6,255 女/79歲 海怡半島怡雅閣9座 6,258 男/83歲 海怡半島怡雅閣9座 6,283 男/63歲 海怡半島美家閣 6,286 女/43歲 海怡半島怡雅閣 6,324 男/56歲 海怡半島怡雅閣 6,378 女/1歲 海怡半島怡雅閣 6,388 女/46歲 海怡半島怡雅閣 6,585 女/54歲 海怡半島豐景閣 6,687 女/68歲 海怡半島怡豐閣 6,791 女/66歲 海怡半島柏景閣 7,095 女/55歲 海怡半島怡滿閣

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記者：蘇文軒