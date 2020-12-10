【新冠肺炎】海怡半島錄14宗確診個案 張竹君：同大廈4單位現個案或強制檢測
社會 18:13 2020/12/10
第四波新冠肺炎疫情失控，私人屋苑如南區海怡半島已錄得14宗確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，留意到不同屋苑出現個案，可能同一大廈內數個單位都有確診，但由於可能是親屬關係，故需要時間做流行病學調查。至於是否要求強制檢測，她指沒有硬性指標，但暫時如同一幢大廈有4個的不相識單位、又或者數個單位同一座向等，都可能發強制檢測令。
翻查資料，第四波疫情中，在海怡半島最先出現的個案屬第6,067宗，患者居於海怡半島豐景閣，屬於跳舞群組，之後其他大廈均出現個案，包括柏景閣、怡豐閣、豐景閣、怡雅閣及美家閣，其中怡雅閣有最多個案，達7宗個案。
- 海怡半島確診個案一覽
|個案編號
|年齡性別
|屋苑
|6,067
|男/54歲
|海怡半島豐景閣29座
|6,133
|女/10歲
|海怡半島怡雅閣9座
|6,170
|男/66歲
|海怡半島怡豐閣11座
|6,255
|女/79歲
|海怡半島怡雅閣9座
|6,258
|男/83歲
|海怡半島怡雅閣9座
|6,283
|男/63歲
|海怡半島美家閣
|6,286
|女/43歲
|海怡半島怡雅閣
|6,324
|男/56歲
|海怡半島怡雅閣
|6,378
|女/1歲
|海怡半島怡雅閣
|6,388
|女/46歲
|海怡半島怡雅閣
|6,585
|女/54歲
|海怡半島豐景閣
|6,687
|女/68歲
|海怡半島怡豐閣
|6,791
|女/66歲
|海怡半島柏景閣
|7,095
|女/55歲
|海怡半島怡滿閣
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記者：蘇文軒