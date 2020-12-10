【人生勝利組】喬布斯22歲甜美細女出道做模特兒　史丹福學霸獲父點名做蘋果接班人

▲ 喬布斯22歲細女Eve Jobs最近發布首輯模特兒照片，展開模特兒生涯。

已故蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）鮮有提及家事，但曾公開讚小女兒Eve Jobs意志最堅定，期望她將來能接手蘋果王國。現年22歲的Eve Jobs明年即將史丹福大學畢業，年輕貌美的她最近初嘗做模特兒滋味，為美妝品牌拍攝硬照，獲網民一致讚好。

據英國《每日郵報》報道，Eve Jobs最近開展了模特兒事業，首次當模特兒為一個美妝品牌拍攝，但由於受疫情影響，改由一眾模特兒自拍作品。Eve在IG分享了該輯照片，可見她對鏡頭非常自然，其中一張她懶洋洋、敷著眼膜在浴缸裡浸泡泡浴，引人遐想。

▲ Eve Jobs有做模特兒的潛質。（IG圖片）

Eve Jobs是喬布斯和遺孀Laurene Powell的小女兒，上有29歲大哥Reed及25歲家姐Erin，他們另有一名同父異母的大家姐Lisa Brennan-Jobs，現年42歲。

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爸爸點名做未來蘋果掌門人

在4子女當中，喬布斯特別看好細女Eve，曾豪言女兒將來必成大器。

如果她未來不是當上美國總統，就一定會成為蘋果掌門人。

▲ Steve Jobs與太太Laurene Powell育有3子女。（網上圖片）

因此外界對Eve的行蹤相當關注，Eve亦在IG大方分享自己的日常生活，就如很多女生一樣，喜歡與朋友進行戶外活動，尤其精通馬術，曾多次參加比賽，是頂尖的馬術賽事選手。Eve與比爾蓋茲（Bill Gates）的女兒Jennifer Katherine Gates同為史丹福大學的校友，也同樣熱愛馬術。

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明年畢業於史丹福大學

Eve Jobs被譽為「人生勝利組」，不但擁有甜美外表，從小在富裕家境成長，讀書成績亦佳，現就讀名牌大學史丹福大學（Stanford University），明年畢業，其爸爸更獲世人景仰。

至於將來Eve Jobs是否真的會接手「蘋果王國」，仍是未知之數。據悉，Eve Jobs在騎馬時也是蘋果手機不離身，有網民笑稱，Eve Jobs應做iPhone的最美代言人，用另一種方式延續爸爸在蘋果的影響力。

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責任編輯︰林綺玲