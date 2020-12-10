【英國升學】朋友花10年準備女兒留學 移民美國港媽：香港教育唔爭氣

▲ Vicky的朋友花了10年為女兒籌備升學。

BNO移民英國將於1月底接受申請，成為全城熱話。有人疊埋心水，早早教定鬧鐘，時間一到就遞交申請。有人舉棋不定，心大心細，怕一子錯滿盤皆落索。

無論如何，移民都係大決定。就好似有人住慣港島，他朝有日要搬去新界，竟視為遠走他鄉，幾番掙扎。我真係坳晒頭，香港有幾大，港島搬新界都尚且如此，更何況移民。

不過，香港教育唔爭氣，披着「愉快學習」嘅羊皮，說穿了依然係一隻「痛苦學習」嘅狼，吃掉多少無憂嘅童年。經受過，就不忍心仔女再入狼口，於是不少父母另謀出路。有人選擇特色私校，有人鍾情國際學校，更有人把心一橫，舉家移民。

尋尋覓覓，逃離荒誕，但求有幸呼吸一口自由嘅空氣。

移民壓力大，充分溝通必不可少

好多決定移民嘅父母滿心歡喜，認為擺脫分數至上嘅傳統香港教育，終於為下一代搵到出路。然而，面對移民呢個大決定，往往忘記聽下仔女嘅睇法，忽略咗佢哋嘅感受。

有研究發現，搬屋嘅壓力大過離婚，榮升十大壓力來源之首。小小年紀，未必懂得處理步入新環境嘅壓力。所以，移民前同仔女有充分溝通，疏導佢哋嘅情緒，實在必不可少。

留學英倫前的準備

最近同人氣急升嘅「英國通」Goodbye HK Hello Billy傾計，佢即將結集成書嘅《一念英倫》系列，大家應該唔陌生。嬉笑怒罵道出多少香港人嘅心聲，才子陶傑亦頗為賞識。我哋傾咗好多英國讀書嘅嘢，佢囡囡喺英國寄宿學校讀五年班。留學前，Billy真係做足功課。打算移民嘅父母不妨參考一下。

話說囡囡懂事起，Billy就時不時提及英國。囉嗦如唐僧，只為令囡囡知道一家人嘅移民計劃。佢話，「想喺阿女嘅小腦袋，放一粒種子」。如佢所料，呢粒種子逐漸發芽，囡囡明白將來會喺英國生活，於是對英文好有興趣。

自幼稚園起，就特別主動同外教交流，成為外教至愛，英文自然越來越好。到囡囡大啲，一有機會就帶佢飛去英國，會會當地朋友，體驗平常生活。囡囡好快愛上英國嘅天高地闊，如願喺今年踏入10歲之際，負笈英倫。

憧憬移民後的新生活

社會心理學有個現象叫，self-fulfilling prophecy（自我應驗預言），Billy囡囡就係最好嘅詮釋。好多時，我哋會不經意間，令自己嘅預言變成現實。唔好嘲笑任何期許，縱使看起來遙不可及，只要播下種子，就有破土發芽嘅可能。

雖然，疫情打亂咗好多人嘅計劃，亦難以帶仔女實地考察，提早適應。不過香港人一向轉數快，實有計諗掂佢。所以，大家不妨同仔女傾下，移民會面對嘅變化。最重要嘅係，如播種般，同仔女發下夢，憧憬下移民後嘅新生活。

如果你連夢都唔識發，又如何夢想成真呢？發夢係一種生活態度，可以舒緩壓力，助你全速前進。態度決定高度，祝遠行者一切順利。