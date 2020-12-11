【追求理想】拔萃小子曾奪50個羽毛球獎項　90後港男赴韓國任體育老師

▲ Jacky跟韓國學校簽了兩年合約，他直言想趁年輕作不同的嘗試。

在人生路途中，如有幸遇到一位良師，是可以改變生命的。

今年27歲的陳澤旻(Jacky)，小學一及二年級時十分頑皮、讀書成績普通，後來一位體育老師透過用羽毛球運動，灌輸他「一分耕耘，一分收穫」的道理，學業成績突飛猛進，中學更考上拔萃男書院，大學時選修教育科，因深明教育的重要性，選定老師作為終身職業。畢業後在美國及香港做老師，今年被韓國一間國際學校受聘成為體育老師。

陳澤旻說︰「教育是無分國界的，我希望用自身的經歷讓學生知道，每個人都可以發揮自己所長，做一個成功的人。」

有說體育出色的男生，多會擁有健碩的身形，以及陽光般的笑容，Jacky果然擁有以上特質，但還多了一樣，便是對教育的熱誠，筆者在跟他的對話中，便深深感受得到。

▲ Jacky自言從小打羽毛球，鍛練了他的意志及不屈不撓的精神。(被訪者提供)

他對教育的使命感，由小學開始慢慢累積而成，「一、二年級時我比較頑皮，成績又不是很好，但很喜歡打羽毛球，當時學校體育教師朱躍進老師，他說如果我不努力讀書便不可以打羽毛球， 所以我便開始很努力讀書。他更教我不要只做波牛，因出色運動員也可以有很好的成績，只要把時間分配好，他還經常說︰『一分耕耘，一分收穫』，要成功便一定要付出努力，成功絕對沒有僥倖，他教曉我很多人生道理，是我的啟蒙老師。」

▲ Jacky就讀馬頭涌官立小學（紅磡灣）時，遇上體育科教師朱躍進老師，除了教導他羽毛球運動及嬴得獎項外，還教他做人道理，令Jacky一生受用。(被訪者提供)

曾獲50多個羽毛球獎項

在朱老師的培訓下，Jacky取得多達50個的羽毛球獎項，在小學六年級更贏取了全港小學羽毛球比賽單打和雙打雙料冠軍，並獲取最有價值球員獎（MVP），之後更代表香港往國內參加埠際比賽，他更自言，打羽毛球影響他的一生，「在球場上比賽，有幾百人望着自己，我要單獨解決問題和接受挑戰 ，那種冷靜和不屈的精神，在書本上是絕對學不到的。 」

▲ Jacky現在跟朱躍進老師（圖中紅衫者）仍不時有聯絡，感情十分好。(被訪者提供)

Jacky成績優異，中學時考進名校拔萃男書院，打羽毛球的熱情仍沒有減退，因為這運動已經成為他生活的一部分。「學校每年的成績也是全港冠軍，一定要把這個榮譽持續下去。」

大學選修教育望作育英才

後來Jacky在美國升讀大學，更選修教育科目，「當初選科時，爸爸問我記不記得小學時朱老師如何栽培自己，更比喻老師跟學生的關係就如針及線，老師是一枝針，學生是一條線，針牽引線縫製衣服，當衣服縫好，針便會離開，亦完成它的任務，就如老師是要引導學生發揮所長。」

▲ 在美國大學畢業，Jacky的父母、家姐及弟弟一起出席畢業禮。(被訪者提供)

Jacky深感爸爸的說法十分有道理，當時更有懷有一個教育使命，「每個學生都有不同的想法及能力，透過教育可以培育他們成為不同方面的人才，我可把自己經歷跟其他人分享，所以決定成為一個老師。」

▲ 在美國讀大學前一年，Jacky曾在當地做交流生，跟不同國籍的同學打成一片。(被訪者提供)

Jacky畢業後在美國工作了1年，任小學普通科老師。後來回到香港擔任國際學校教師，最初負責小學部的助教， 後來轉做體育科教師。

到泰國參加教育招聘會

由於Jacky一直計劃朝向國際學校方向發展，故便決定尋找新機會，「在國際學校任教必須累積不同的教學經驗，因為課程是國際化，所以在世界各地擁有教學經驗是十分重要。」於是Jacky在香港工作3年後，便決定出外闖。今年中在泰國有一個教育招聘會，他便決定去尋找工作機會。

「我走入招聘會場後，便到不同的學校申請，包括一間韓國的國際學校，後來這間韓國學校的人事部同事問我能否即時面試，但由於當時我還在排隊申請其他學校未能答應，他說因校長願意等我，故當我完成其他申請後，便返回這間韓國學校面試，校長更即時決定聘請我成為體育科老師。」

▲ Jacky現在韓國的國際學校任教體育，還要兼任幼稚園老師，他自言是新挑戰。(被訪者提供)

在招聘會中有來自不同國家的老師，Jacky是這間國際學校唯一聘請的老師，感覺十分幸運。「在面試時，校長問我有甚麼優點，我回答說是信心，這份信心是我從小學時在羽毛球上鍛練出來的。」

任教韓國IB國際學校

Jacky現在任教的學校，是被韓國政府邀請的第一間在韓國開辦IB課程的國際學校，地點在首爾。Jacky直言當地的薪金並不及香港，但願意減薪去做，「香港的人工較高少少，但我父母經常說錢不是重要，最重要是找合適方向及可見識不同文化，自己也有很大得着。」

▲ Jacky說韓國國際學校的老師，大部分都來自外地，在韓國並沒有太多朋友，所以每逢周末老師們都相約一起活動，關係像家人一樣親密。(被訪者提供)

在韓國工作只有4個月，但Jacky就十分嚮往這份新工作，當中更有不少新挑戰，「我要同時負責教授幼稚園學生的體育科，我從來沒教過年紀小的學生，他們說話不是十分流暢，我還要教他們上體育堂，對自己一項很大的挑戰。」

現在Jacky跟韓國學校簽了兩年合約，他直言想趁年輕作不同的嘗試，「看看兩年後可否到其他國家任教，我也希望趁年輕盡量到各地體驗不同的教學及文化，日後有機會回香港教導年輕人。 」

記者：招美寶