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【新冠肺炎】九龍塘教育服務中心助理教育主任初步確診　曾巡查深水埗區一間補習社

社會 18:28 2020/12/10

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教育局一名助理教育主任初步確診新冠肺炎。（經濟日報資料圖片）

教育局表示，九龍塘教育服務中心一名助理教育主任初步確診，最後上班日為前日（8日），但曾於本周一（7日）巡查一所位於深水埗區的補習社。局方指，已全面清潔和消毒該名人員的工作地點及曾到透的補習社，亦建議所有員工接受病毒測試。

教育局發言人指，該名助理教育主任在九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心東座一樓九龍區域教育服務處工作，該樓層並非公眾樓層，並不對外開放。她最近沒有外遊記錄，最近一次上班日期為12月8日，上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，於辦公室工作時亦有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

發言人說，該名助理教育主任曾於12月7日巡查一所位於深水埗區的補習社，其間有佩戴口罩及與接觸人士保持適當社交距離。

發言人稱，教育局會按衞生防護中心的建議，全面清潔和消毒該名人員的工作地點，包括所有公用設施，而教育局九龍區域教育服務處亦於今日關閉。若患者經進一步測試後確診，教育局九龍區域教育服務處將會關閉14天直至12女23日，其間所有員工將會在家工作。局方亦會根據衞生防護中心的建議，受影響該補習社需關閉以進行全面清潔和消毒。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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