【新冠肺炎】港府將烏克蘭列入第599H章指明地區　12月17日起生效

▲ （經濟日報資料圖片）

全球新冠肺炎疫情肆虐，港府今日公布將烏克蘭列入《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》(第599H章)指明地區，12月17日起要求過去14天曾訪烏克蘭的抵港人士，須提供合資格檢測樣本證明及在香港酒店預訂房間的中文或英文確認書，措施維持有效直至另行通知。

食衞局早前刊憲指明有關措施已適用於18個指明地區，即孟加拉、比利時、厄瓜多爾、埃塞俄比亞、法國、德國、印度、印度尼西亞、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、羅馬尼亞、俄羅斯、南非、土耳其、英國及美國，並因應規例實施以來的實際情況調節相關條件。

當局因應最新疫情及嚴峻程度，今日(10日)公布會刊憲維持已實施的條件，並將烏克蘭列入第599H章指明地區，有關指明將於12月17日生效，並維持有效直至另行通知；指明地區的抵港旅客，需須提供合資格檢測樣本證明，有關文件需由化驗所或醫療機構發出的中文或英文報告，當中載有抵港人士姓名，並顯示以下資料：

到港人士已接受病毒核酸檢測，檢測樣本在飛機起飛前72小時內進行

對該樣本進行檢測的是新冠肺炎核酸測試

檢測結果呈陰性

如相關報告並非採用中文或英文或並無載有上述所有資料，須額外提交一份由該化驗所或醫療機構發出的中文或英文確認書，載有相關由以上指明地區到港人士姓名及全部上述資料，並與報告一併呈交。以及一份中文或英文的證明文件，以顯示該化驗所或醫療機構屬ISO 15189認可，或獲所在的地方的政府的有關主管當局承認或核准。



有關旅客也要持有在香港酒店預訂房間的中文或英文確認書，其租住期間為抵港當日起計不少於14日，用作接受隔離檢疫。

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責任編輯：陳正怡