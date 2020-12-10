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【愛心小畫家】畫寵物肖像換飼料救助流浪狗　10歲男童成名開畫室兼貓咪收容所

親子 19:18 2020/12/10

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俄羅斯一名10歲男童畫寵物肖像，來換取狗糧捐給動物收容所。

寵物是家人，可是有不少貓狗被主人遺棄而流落街頭。俄羅斯一名10歲男童自愛犬離世後，關注流浪狗糧食短缺問題，於是開始畫寵物肖像，來換取狗糧捐給動物收容所。他因畫功出眾，各地寵物主人爭相請他畫畫，他更開設了畫室同時成為貓咪收容所。

Pavel充滿藝術天分。（IG @pashaabramov1）

各國寵物主人邀畫畫

外媒報道，現年10歲的俄羅斯男童Pavel Abramov在兩年前痛失愛犬，眼見當地的流浪狗收容所不時出現糧食短缺問題，小小年紀的他希望能作出改變。在媽媽Ekaterina的鼓勵下，充滿藝術天分的Pavel開始在網上發起「用畫筆幫助動物」的活動，為寵物畫肖像畫，但不收取金錢，而是由寵物主人購買糧食、藥物或日用品，送到鎮上的收容所。

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除了俄羅斯外，各地愛護動物人士都支持Pavel的善舉，委託他畫寵物肖像畫。Ekaterina最近透露兒子的近況，表示Pavel已接了來自15個國家的約150個訂單，目前尚有約1,000個訂單在等待。

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創基金會救助流浪動物

Pavel與家人成立了基金會救助流浪動物，他們將捐贈3噸飼料、藥物，生活用品等，以及50萬盧布（約5.3萬港元）予各地的動物收容所。他們將部分物資送到鎮上的動物收容所，目前該收容所已飼養了100多隻狗。

Pavel成立基金會救助流浪動物。（IG @pashaabramov1）

這年來Pavel開設了「Art Pate」創意貓工作室，這是屬於他和朋友的工作室及畫室。他與家人和朋友會在這裡構思各種幫助流浪動物的方法，這裡也是無家可歸的貓咪家園。他們在街上把流浪貓接回來，安排牠們結紮、打預防針等，還定期舉辦領養活動，透過教育加強大眾愛護動物的意識。

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責任編輯︰王明芳

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