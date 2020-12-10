【大隻暖男】疫情下家暴受害者困獸鬥難逃走　搬屋公司派出員工助受害者重獲新生

▲ 美國有搬屋公司推行「家暴受害者搬遷計劃」，免費幫助疫情下受家暴者搬屋。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各地市民紛紛留家避疫，又或在家工作，甚至有國家推行封城禁足令，家人的磨擦紛爭因而增多，家庭暴力有上升的趨勢，可是受害者無奈地要與施暴者長期共處一室，不輕易逃離。美國一間搬屋公司有見及此，推行「家暴受害者搬遷計劃」，免費助他們搬家。

家暴受害者搬遷計劃

綜合外媒報道，美國「學院帥哥搬屋公司」（College Hunks Hauling Junk & Moving）在美國與加拿大共有逾130個經營點，由Nick Friedman和Omar Soliman創立，他們是大學同學，於2005年以一架舊貨車創業，發展至今已15年。

▲ 一眾暖男員工大力支持為受家暴者搬家。（圖︰College Hunks Hauling Junk and Moving FB）

日前，搬屋公司推出了一項「家暴受害者搬遷計劃」，因為負責人發現近日許多搬屋的客戶是家暴受害者，受不了長期家暴而決定搬離，當中更絕大多數是婦孺，可是她們要在家暴者不知情的情況下搬家有困難。

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幫助被虐婦孺搬屋

在「家暴受害者搬遷計劃」中，搬運公司會跟當地的家暴防預中心及執法單位合作，對轉介案例進行評估確認後，派出搬屋工人及貨車免費幫助被虐者搬家。在疫情下，員工都會戴上口罩，做好防疫。

員工很多都是大隻男生，他們樂意參與此項有意義的計劃，一起做義工，他們都參與加快搬家速度，防止受害婦孺被家暴者察覺。必要時，當地合作單位會派員保護受害者和搬屋工人，確保安全。

義工助重獲新生

搬屋公司負責人Nick承諾當疫情大流行結束後，依然會幫助家庭暴力倖存者，制定更嚴格的運作規則，繼續這項有意義的活動，令他們逃離家暴者，重獲新生！

作為一間有社會責任的搬屋公司，我們積極回饋社區，如今我們已經成功幫助百多名飽受家暴的婦女及幼兒，免費進行搬屋行動。

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責任編輯：王明芳