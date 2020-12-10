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兩人違反強制檢疫令被判刑　分別被判監禁兩星期及罰款一萬元

社會 19:44 2020/12/10

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衞生署發言人指違反檢疫令屬刑事罪行。（資料圖片）

兩名男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（10日）於裁判法院被判刑，其中包括一名跨境貨車司機，在檢疫令未屆滿前自行離開檢疫地點計劃返回內地，在落馬洲出入境管制站被捕。

首宗個案涉及一名47歲男子。該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。經調查後發現，他在入境後沒有到其檢疫地點，其後警方接報，並於4月4日在荃灣截獲該名男子。他被控違反《規例》第8（4）及8（5）條，今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁兩星期。

第二宗涉及一名36歲男子。該名男子為跨境貨車司機，他早前於內地遺失駕駛執照，因此須回港補領。回港時，他獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。其後此男子的內地同事尋回駕駛執照並送回香港。在檢疫令尚未屆滿前，他在未取得獲授權人員的許可下，於5月16日離開其檢疫地點並計劃駕駛其貨車返回內地，他在落馬洲出入境管制站被入境事務處職員截獲。他被控違反《規例》第8（4）及8（5）條，今日於粉嶺裁判法院被判處罰款10,000元。

根據《規例》，由2月8日起，除豁免人士外，所有在到港當日之前的十四日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受十四天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有80人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多三個月或罰款15,000元不等，重申衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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記者：伍瑋瑋

 

 

 

 

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