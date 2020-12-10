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【食用安全】食安中心籲市民勿食用兩款意大利進口芝麻油　或含有致癌物

社會 19:49 2020/12/10

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​食物環境衞生署食物安全中心於今（10日）呼籲市民不要食用兩款意大利進口芝麻油。(經濟日報資料圖片)

​食環署食物安全中心於今（10日）呼籲市民不要食用兩款意大利進口芝麻油，因為有關產品被驗出含有可能致癌的環氧乙烷，提醒業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

  • 產品名稱：Organic sesame oil 

品牌：Clearspring 
來源地：意大利
淨重：每樽500毫升
進口商：Awesome Foods Limited
此日期前最佳：2021年10月6日

 

  • 產品名稱：Organic toasted sesame oil

品牌：Clearspring 
來源地：意大利
淨重：每樽500毫升
進口商：Awesome Foods Limited
此日期前最佳：2021年10月9日
 

中心發言人表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統（預警系統）的通報，指上述產品被驗出含有可能致癌的環氧乙烷，正進行回收。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進。

初步調查發現進口商Awesome Foods Limited曾進口部分受影響產品，其已按中心指示將受影響產品下架及停售，並展開回收。如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線3956 9759。

發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動；調查仍然繼續。 

責任編輯：洪芷晴

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