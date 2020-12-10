大學聯招浸大動畫平均44人爭一位　中大教大幼教學額競爭放緩

▲ 今年聯招首輪申請，浸大傳理學學士－電影主修－動畫及媒體藝術專修課程續成競爭最激烈課程。（資料圖片）

大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪申請昨日（9日）截止，以首三志願（Band A）申請人數計算，浸會大學「傳理學學士－電影主修－動畫及媒體藝術專修」今年繼續「爭崩頭」，平均44人爭一位，其次是中文大學幼兒教育課程，平均39人爭一位，與教大幼教課程的學額競爭程度均放緩；護理、工商管理及工程學等課程續成熱門聯招課程。

據各大學今日公布聯招申請數字，浸大兩個「傳理學學士－電影主修」課程競爭較激烈，只設13個學額的「動畫及媒體藝術專修」有578人申請，平均44人爭一位，比去年首輪平均55人競逐，每學額競爭人數減少約11人；「電影電視專修」平均29人爭一位。

3間大學均有開辦幼教學士課程，中大幼教首三志願申請人數為815人，平均39人爭一位，但較去年同期47人爭一位亦大幅放緩；教育大學幼教課程最多人報讀，有1711人申請，但因學額較多，平均35人爭一位，少過去年的38人爭一位；港大幼教則不入該校五大最多人報讀課程，未有提供相關申請數字。

港大最多人報讀的是護理學，有2,026人列入首三志願，中大護理學亦有1,865人申請，兩者平均9至10人爭一位。中大最熱門的是工商管理學士綜合課程，有1,979人申請，平均8人爭一位。科大工程學則有1,776人申請，平均3人爭一位。該校新增的「工程學－延伸主修人工智能」為該校第4位熱門課程，有731人申請。

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記者：馮琪雅