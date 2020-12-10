環團指疫下郊遊人士急增惟無妥善處理垃圾　平均每人棄置1.5個口罩、2張消毒濕紙巾

▲ 新冠肺炎下，行山市民急增。環保團體綠色力量一項調查發現，今年4成市民比往年更頻繁到郊野遠足，平均每月遠足達6.4次，認為遠足山徑垃圾問題嚴重的受訪者比例創新高。(綠色力量提供圖片)

新冠肺炎下，行山市民急增。環保團體綠色力量一項調查發現，今年4成市民比往年更頻繁到郊野遠足，平均每月遠足達6.4次，認為遠足山徑垃圾問題嚴重的受訪者比例創新高，其中9成受訪者指防疫用品垃圾增加最為明顯，平均每名郊遊人士都棄置1.5個口罩，以及2張消毒濕紙巾。團體籲郊遊人士抗疫同時也要注重環保，妥善處理或帶走即棄口罩及消毒濕紙巾等防疫垃圾，以免遺留郊野。

環團綠色力量於今(10日)公布今年「香港郊野垃圾調查」結果，調查由2016年起每年進行。今年調查結果顯示，有4成受訪者稱比以往更頻繁到訪郊野地區，由去年平均每月去2.8次，增至平均每月去6.4次，當中約一半人稱疫情下減少外遊和休閒活動，故以郊遊代替。

調查又指，超過1半受訪者留意到郊野地區的垃圾有增加趨勢，9成人指廢棄的口罩和消毒濕紙巾等垃圾增加最明顯；逾6成人認遠足徑的垃圾問題嚴重，該數字創調查以來新高。

綠色力量高級保育經理呂德恒表示，受訪者平均每人每次郊遊會產生1至2件紙巾、食物包裝和膠袋垃圾；而今年因為疫情，有4成人稱每次郊遊都棄置1.5個口罩，以及2張消毒濕紙巾。他指，可能今年多了過去沒有行山習慣的市民到郊野遠足，部分人無妥善處理垃圾，導致郊野垃圾問題有所惡化。

他稱，往時坊間經常有團體發起郊野公園清潔活動，但受禁聚令影響，今年部分相關活動取消，但由於廢棄口罩和消毒濕紙巾較輕，容易被大風吹走，影響景觀和生態之餘，亦有衞生風險。他呼籲市民郊野時自備可重用膠袋帶走自己的垃圾，以及考慮符合防疫規格的可重用布口罩來代替即棄口罩。

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責任編輯：洪芷晴