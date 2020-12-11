【新冠肺炎】長者安居協會疫下照顧陪診服務775人受惠　本月擴免費服務填補真空

▲ 長者安居協會行政總裁王虹虹（中）表示，疫情打擊協會籌款收入，需轉以網上籌款等，並按主題進行特別募捐計劃。（長者安居協會圖片）

新冠肺炎疫情反覆，早前社署下的各類資助服務因疫情暫停，依靠這類服務的長者頓時感到徬徨。長者安居協會在疫情期間繼續向長者提供上門家居服務，助775人清潔家居、照顧和陪診等，填補疫情間服務的真空。該會有感新常態下遙距及上門的社會服務將成為趨勢，故擴展其上門家居服務，本月起將向合資格低收入長者提供免費的服務。

70歲的獨居長者李女士有腳痛問題，原本有使用社署資助的地區中心的上門清潔服務，但服務因疫情中斷。在疫情期間，她的腳痛問題變得嚴重，難以屈腿活動，抹廚房、廁所都不能蹲下，甚至換床單都覺得辛苦，但她不想打擾子女，只能夠勉強做家務。各種壓力下，她當時很憔悴，擔心上落床或洗澡時跌倒，想起有平安鐘服務，便致電長者安居協會詢問詳情。

協會了解到李女士的情況後，轉介她使用其「一通管家易」的家居服務，疫情間服務隊曾上門幫李女士清潔家居兩次，包括她最難清潔到的廚房、廁所和換床單。李女士認為，相較社署服務需2個月才能上門一次，每次也只能服務1小時，協會的服務幫到好多。

▲ 長者安居協會在疫情期間繼續向長者提供上門家居服務，助775人清潔家居、照顧和陪診等，填補疫情間服務的真空。（長者安居協會圖片）

管家服務助理經理冼錦儀憶述，疫情中曾跟進一個雙老家庭個案，兩人分別行動不便及有長期病患，而男方原本有使用資助上門服務協助洗澡，同樣因疫情而要靠協會服務彌補。不過由於計劃資源將快用完，她致電婆婆通知時，仿佛聽到婆婆「心碎的聲音」，至後來協會調配餘額可繼續計劃，婆婆得知消息連忙道謝，令她明白需要有穩定的資助服務，才可幫到這些長者。

協會行政總裁王虹虹表示，疫情打擊協會經募捐、賣旗等途徑的籌款收入，更有月捐人士因經濟困難而退出，他們要轉以網上籌款等，並按主題進行特別募捐，雖然未能完全彌補減少的收入，但協會亦沒有陷入財政困難。而協會於2月起展開「攜手抗疫･傳送平安」特別行動，到11月上旬已成功接觸15萬名有需要的長者，當中775人更因疫情中社區服務暫停而急需上門服務，因此協會本月起將「管家易」服務擴展，先接受協會有經濟困難的長者用戶申請免費服務，長遠希望可以惠及更多有需要長者。

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記者：徐紹軒