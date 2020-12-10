港府公布《智慧城市藍圖2.0》較上份藍圖增逾60項措施　包括遙距醫療智慧廁所等

▲ 創新及科技局今日（10日）公布新一份的《智慧城市藍圖2.0》，提出逾130項措施，較上一份藍圖增加逾60項措施。（資料圖片）

港府在2017年公布首份《智慧城市藍圖》，提出76項智慧城市措施。創新及科技局今日（10日）公布新一份的《智慧城市藍圖2.0》，較上一份藍圖增加逾60項措施。

創新及科技局局長薛永恒指，推動智慧城巿發展的目的，是讓市民更能感受智慧城市及創新科技為他們日常生活帶來裨益，而過去3年，各政策局和部門及相關機構均致力推動這些措施。

首份藍圖的76項措施中，超過40項已經完成或分階段完成；《藍圖2.0》提出的措施包括仍在落實或持續進行措施，如開放數據、遙距繳費停車收費錶等，亦包括逾60項新措施。

有關新措施有：智慧出行方面提出開發交通數據分析系統，優化交通管理和提升效率等；而智慧生活則提出利用「智方便」平台精簡運輸署的牌照服務，並研究使用遙距醫療；藍圖又建議推出「智慧廁所」試驗計劃，研究在公廁應用科技等。

《藍圖2.0》亦提出智慧鄉村的構思，例如為在偏遠地區的長者提供遙距醫療服務、利用機械人及人工智能協助提早偵測郊野公園山火、提供Wi-Fi服務以助偵測野生動物或水浸等問題。

針對疫情，《藍圖2.0》新增章節列出對應疫情的措施，例如開發健康碼、在街市採用科技改善環境衞生等。

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記者：徐紹軒