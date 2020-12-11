【確診大廈】彩虹邨錦雲樓單日4確診爆疫風險高 元朗御豪山莊7座、柴灣邨灣映樓、寶達邨達怡樓均現3宗個案 (一文看清新增確診大廈名單)
社會 01:15 2020/12/11
12月10日本港新增112宗新冠肺炎確診個案，包括10宗輸入個案及102宗本地感染，其中34宗為源頭不明個案。大廈爆疫備受關注，衞生防護中心深夜公布確診大廈名單，彩虹邨錦雲樓增4宗確診爆疫風險高，多幢大廈出現3宗確診個案，包括柴灣邨灣映樓、秀茂坪寶達邨達怡樓、元朗御豪山莊7座。
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上榜名單亦包括豪宅陽明山莊、寶翠園、元朗葡萄園、御翠園；中產屋苑則有啟德1號、黃埔花園、港灣豪庭、駿發花園、城中駅、大圍聚龍居、逸瓏灣II、青怡花園、麗城花園、元朗御豪山莊、屯門悅湖山莊、珀麗灣等
確診個案再次遍布全港18區，以觀塘區15宗最多，其次是沙田區11宗，而黃大仙及元朗區亦各有9宗，九龍城區亦錄得8宗確診。新增確診者居住大廈名單如下：
中西區(1)
- 堅尼地城觀龍樓F座
- 寶翠園5座
灣仔(1)
- 銅鑼灣加路連大樓
東區(5)
- 柴灣漁灣邨漁進樓
- 柴灣柴灣邨灣映樓x3
- 柴灣已婚警察宿舍2座
南區(2)
- 陽明山莊10座
觀塘(15)
- 油塘油美苑淑美閣
- 秀茂坪寶達邨達翠樓
- 秀茂坪寶達邨達怡樓x3
- 秀茂坪寶達邨達欣樓
- 觀塘安達邨謙達樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀慧樓
- 藍田藍田邨藍暉樓
- 藍田平田邨平誠樓
- 藍田康逸苑康年閣
- 牛頭角彩德邨彩俊樓
- 九龍灣麗晶花園6座
- 九龍灣彩興苑彩蕎閣
黃大仙(9)
- 牛池灣彩虹邨錦雲樓x4
- 牛池灣瓊山苑瓊瑤閣
- 慈雲山慈正邨正德樓
- 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
- 黃大仙沙田坳邨順田樓
- 黃大仙下邨龍康樓
九龍城(8)
- 九龍城啟德1號(II) 3座
- 土瓜灣九龍城道鴻英大廈
- 土瓜灣浙江街宏豐大廈
- 土瓜灣美光街安寧大廈
- 紅磡黃埔新邨永榮樓
- 紅磡黃埔花園5期青樺苑3座
- 九龍窩打老道118號五豐樓
- 何文田美寧臺
深水埗(6)
- 長沙灣元州街長發大廈x2
- 深水埗汝州街234號
- 深水埗成都大廈
- 深水埗榮昌邨榮傑樓
- 石硤尾石硤尾邨23座
油尖旺(6)
- 大角咀港灣豪庭2座
- 九龍柏樹街4號
- 旺角聯安大廈
- 油麻地駿發花園4座
- 油麻地上海街292號
- 尖沙咀多富閣
西貢(4)
- 將軍澳城中駅9座
- 將軍澳唐明苑唐煌閣
- 將軍澳翠林邨安林樓
- 西貢井欄樹村
沙田(11)
- 大圍豐盛苑華盛閣
- 大圍新翠邨新明樓
- 沙田大圍聚龍居2座
- 沙田乙明邨明恩樓
- 沙田瀝源邨榮瑞樓x2
- 沙田穗禾苑詠興閣
- 馬鞍山利安邨利興樓
- 馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣
- 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
- 馬鞍山錦禧苑錦榮閣
大埔(6)
- 大埔逸瓏灣II 9座
- 大埔運頭街廣安大廈x2
- 大埔寶湖花園B座
- 大埔廣褔邨廣智樓x2
北區(1)
- 粉嶺華心邨華冠樓
葵青區(5)
- 葵涌葵涌邨夏葵樓
- 葵涌葵芳邨葵愛樓
- 葵涌安蔭邨祥蔭樓
- 青衣長康邨康華樓
- 青衣青怡花園7座
荃灣(3)
- 荃灣德士古道53號
- 荃灣麗城花園第一期1座
- 馬灣珀麗灣12座
元朗(9)
- 元朗御豪山莊7座x3
- 元朗楊屋村
- 元朗朗屏邨繡屏樓
- 元朗葡萄園
- 元朗永發大樓
- 元朗柏𣾷6座
- 元朗御翠園
屯門(3)
- 屯門悅湖山莊12座x2
- 屯門兆隆苑
離島(2)
- 東涌裕東苑啟東閣
- 東涌逸東(二)邨滿逸樓
酒店(4)
- 土瓜灣奧斯酒店
- 尖沙咀三角洲酒店
- 西營盤華美達海景酒店
- 赤鱲角香港天際萬豪酒店
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責任編輯 李志強