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【確診大廈】彩虹邨錦雲樓單日4確診爆疫風險高　元朗御豪山莊7座、柴灣邨灣映樓、寶達邨達怡樓均現3宗個案 (一文看清新增確診大廈名單)

社會 01:15 2020/12/11

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彩虹邨錦雲樓單日4確診，爆疫風險高。(政府新聞處圖片)

12月10日本港新增112宗新冠肺炎確診個案，包括10宗輸入個案及102宗本地感染，其中34宗為源頭不明個案。大廈爆疫備受關注，衞生防護中心深夜公布確診大廈名單，彩虹邨錦雲樓增4宗確診爆疫風險高，多幢大廈出現3宗確診個案，包括柴灣邨灣映樓、秀茂坪寶達邨達怡樓、元朗御豪山莊7座。

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上榜名單亦包括豪宅陽明山莊、寶翠園、元朗葡萄園、御翠園；中產屋苑則有啟德1號、黃埔花園、港灣豪庭、駿發花園、城中駅、大圍聚龍居、逸瓏灣II、青怡花園、麗城花園、元朗御豪山莊、屯門悅湖山莊、珀麗灣等

確診個案再次遍布全港18區，以觀塘區15宗最多，其次是沙田區11宗，而黃大仙及元朗區亦各有9宗，九龍城區亦錄得8宗確診。新增確診者居住大廈名單如下：

中西區(1)

  • 堅尼地城觀龍樓F座
  • 寶翠園5座

灣仔(1)

  • 銅鑼灣加路連大樓

東區(5)

  • 柴灣漁灣邨漁進樓
  • 柴灣柴灣邨灣映樓x3
  • 柴灣已婚警察宿舍2座

南區(2)

  • 陽明山莊10座

觀塘(15)

  • 油塘油美苑淑美閣
  • 秀茂坪寶達邨達翠樓
  • 秀茂坪寶達邨達怡樓x3
  • 秀茂坪寶達邨達欣樓
  • 觀塘安達邨謙達樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀慧樓
  • 藍田藍田邨藍暉樓
  • 藍田平田邨平誠樓
  • 藍田康逸苑康年閣
  • 牛頭角彩德邨彩俊樓
  • 九龍灣麗晶花園6座
  • 九龍灣彩興苑彩蕎閣

黃大仙(9)

  • 牛池灣彩虹邨錦雲樓x4
  • 牛池灣瓊山苑瓊瑤閣
  • 慈雲山慈正邨正德樓
  • 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
  • 黃大仙沙田坳邨順田樓
  • 黃大仙下邨龍康樓

九龍城(8)

  • 九龍城啟德1號(II) 3座
  • 土瓜灣九龍城道鴻英大廈
  • 土瓜灣浙江街宏豐大廈
  • 土瓜灣美光街安寧大廈
  • 紅磡黃埔新邨永榮樓
  • 紅磡黃埔花園5期青樺苑3座
  • 九龍窩打老道118號五豐樓
  • 何文田美寧臺

深水埗(6)

  • 長沙灣元州街長發大廈x2
  • 深水埗汝州街234號
  • 深水埗成都大廈
  • 深水埗榮昌邨榮傑樓
  • 石硤尾石硤尾邨23座

油尖旺(6)

  • 大角咀港灣豪庭2座
  • 九龍柏樹街4號
  • 旺角聯安大廈
  • 油麻地駿發花園4座
  • 油麻地上海街292號
  • 尖沙咀多富閣

西貢(4)

  • 將軍澳城中駅9座
  • 將軍澳唐明苑唐煌閣
  • 將軍澳翠林邨安林樓
  • 西貢井欄樹村

沙田(11)

  • 大圍豐盛苑華盛閣
  • 大圍新翠邨新明樓
  • 沙田大圍聚龍居2座
  • 沙田乙明邨明恩樓
  • 沙田瀝源邨榮瑞樓x2
  • 沙田穗禾苑詠興閣
  • 馬鞍山利安邨利興樓
  • 馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣
  • 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
  • 馬鞍山錦禧苑錦榮閣

大埔(6)

  • 大埔逸瓏灣II 9座
  • 大埔運頭街廣安大廈x2
  • 大埔寶湖花園B座
  • 大埔廣褔邨廣智樓x2

北區(1)

  • 粉嶺華心邨華冠樓

葵青區(5)

  • 葵涌葵涌邨夏葵樓
  • 葵涌葵芳邨葵愛樓
  • 葵涌安蔭邨祥蔭樓
  • 青衣長康邨康華樓
  • 青衣青怡花園7座

荃灣(3)

  • 荃灣德士古道53號
  • 荃灣麗城花園第一期1座
  • 馬灣珀麗灣12座

元朗(9)

  • 元朗御豪山莊7座x3
  • 元朗楊屋村
  • 元朗朗屏邨繡屏樓
  • 元朗葡萄園
  • 元朗永發大樓
  • 元朗柏𣾷6座
  • 元朗御翠園

屯門(3)

  • 屯門悅湖山莊12座x2
  • 屯門兆隆苑

離島(2)

  • 東涌裕東苑啟東閣
  • 東涌逸東(二)邨滿逸樓

酒店(4)

  • 土瓜灣奧斯酒店
  • 尖沙咀三角洲酒店
  • 西營盤華美達海景酒店
  • 赤鱲角香港天際萬豪酒店

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責任編輯　李志強

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