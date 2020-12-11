【確診大廈】彩虹邨錦雲樓單日4確診爆疫風險高　元朗御豪山莊7座、柴灣邨灣映樓、寶達邨達怡樓均現3宗個案 (一文看清新增確診大廈名單)

▲ 彩虹邨錦雲樓單日4確診，爆疫風險高。(政府新聞處圖片)

12月10日本港新增112宗新冠肺炎確診個案，包括10宗輸入個案及102宗本地感染，其中34宗為源頭不明個案。大廈爆疫備受關注，衞生防護中心深夜公布確診大廈名單，彩虹邨錦雲樓增4宗確診爆疫風險高，多幢大廈出現3宗確診個案，包括柴灣邨灣映樓、秀茂坪寶達邨達怡樓、元朗御豪山莊7座。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

上榜名單亦包括豪宅陽明山莊、寶翠園、元朗葡萄園、御翠園；中產屋苑則有啟德1號、黃埔花園、港灣豪庭、駿發花園、城中駅、大圍聚龍居、逸瓏灣II、青怡花園、麗城花園、元朗御豪山莊、屯門悅湖山莊、珀麗灣等

確診個案再次遍布全港18區，以觀塘區15宗最多，其次是沙田區11宗，而黃大仙及元朗區亦各有9宗，九龍城區亦錄得8宗確診。新增確診者居住大廈名單如下：

中西區(1)

堅尼地城觀龍樓F座

寶翠園5座

灣仔(1)

銅鑼灣加路連大樓

東區(5)

柴灣漁灣邨漁進樓

柴灣柴灣邨灣映樓x3

柴灣已婚警察宿舍2座

南區(2)

陽明山莊10座

觀塘(15)

油塘油美苑淑美閣

秀茂坪寶達邨達翠樓

秀茂坪寶達邨達怡樓x3

秀茂坪寶達邨達欣樓

觀塘安達邨謙達樓

秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

秀茂坪秀茂坪邨秀慧樓

藍田藍田邨藍暉樓

藍田平田邨平誠樓

藍田康逸苑康年閣

牛頭角彩德邨彩俊樓

九龍灣麗晶花園6座

九龍灣彩興苑彩蕎閣

黃大仙(9)

牛池灣彩虹邨錦雲樓x4

牛池灣瓊山苑瓊瑤閣

慈雲山慈正邨正德樓

鑽石山鳳德邨紫鳳樓

黃大仙沙田坳邨順田樓

黃大仙下邨龍康樓

九龍城(8)

九龍城啟德1號(II) 3座

土瓜灣九龍城道鴻英大廈

土瓜灣浙江街宏豐大廈

土瓜灣美光街安寧大廈

紅磡黃埔新邨永榮樓

紅磡黃埔花園5期青樺苑3座

九龍窩打老道118號五豐樓

何文田美寧臺

深水埗(6)

長沙灣元州街長發大廈x2

深水埗汝州街234號

深水埗成都大廈

深水埗榮昌邨榮傑樓

石硤尾石硤尾邨23座

油尖旺(6)

大角咀港灣豪庭2座

九龍柏樹街4號

旺角聯安大廈

油麻地駿發花園4座

油麻地上海街292號

尖沙咀多富閣

西貢(4)

將軍澳城中駅9座

將軍澳唐明苑唐煌閣

將軍澳翠林邨安林樓

西貢井欄樹村

沙田(11)

大圍豐盛苑華盛閣

大圍新翠邨新明樓

沙田大圍聚龍居2座

沙田乙明邨明恩樓

沙田瀝源邨榮瑞樓x2

沙田穗禾苑詠興閣

馬鞍山利安邨利興樓

馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣

馬鞍山錦豐苑錦菱閣

馬鞍山錦禧苑錦榮閣

大埔(6)

大埔逸瓏灣II 9座

大埔運頭街廣安大廈x2

大埔寶湖花園B座

大埔廣褔邨廣智樓x2

北區(1)

粉嶺華心邨華冠樓

葵青區(5)

葵涌葵涌邨夏葵樓

葵涌葵芳邨葵愛樓

葵涌安蔭邨祥蔭樓

青衣長康邨康華樓

青衣青怡花園7座

荃灣(3)

荃灣德士古道53號

荃灣麗城花園第一期1座

馬灣珀麗灣12座

元朗(9)

元朗御豪山莊7座x3

元朗楊屋村

元朗朗屏邨繡屏樓

元朗葡萄園

元朗永發大樓

元朗柏𣾷6座

元朗御翠園

屯門(3)

屯門悅湖山莊12座x2

屯門兆隆苑

離島(2)

東涌裕東苑啟東閣

東涌逸東(二)邨滿逸樓

酒店(4)

土瓜灣奧斯酒店

尖沙咀三角洲酒店

西營盤華美達海景酒店

赤鱲角香港天際萬豪酒店

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯 李志強