【全民造星III】張進翹+顧定軒BL純愛演出瘋傳　27歲Manson為追夢兼職做農夫【有片】

▲ 張進翹與顧定軒的演出引起熱烈迴響。

ViuTV節目《全民造星III》現正熱播，昨晚（12月10日）一集，張進翹（Manson）與顧定軒（Zeno）演繹的BL純愛故事突圍而出，既打動了節目多位評判，也感動了不少觀眾，Manson跟Zeno的演出截圖也被瘋傳。

因《全民造星III》人氣急升的張進翹接受TOPick專訪，分享投身演藝行業的原因，以及曾當農夫時的得著。

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麥曦茵旗下Dumb Youth的新人張進翹參加ViuTV節目《全民造星III》，昨晚（10日）播出的節目中，A 組的演出項目《我們》討論度甚高。

主演的Manson和Zeno憑亮眼的演出令觀眾留下印象，CP感十足的二人其後更齊齊於凌晨開Live重遇，吸引不少網民追看。

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張進翹視演藝為出路

現年27歲的Manson為末代會考生，他大方透露學生時期的事跡，「當時因為成績不夠好，所以便不能升讀原校修讀中六。」

他續指：「有次在校內做音樂堂的功課，需要拍攝MV，便打開了自己的拍攝之路。拿着機將自己所想的透過拍片實現出來，首次感受到這種很開心的感覺。」

完成影片後，他獲得老師的好評並感到驚喜。他謂：「我平時是一個較靜的人，但透過影片讓他看見我的世界。很開心，因為可藉此跟別人Connect，所以之後便選擇了修讀電影。」

他感慨指：「想不到成績不好關閉了升讀原校、考A-level的門，卻打開了通往多媒體的這一扇窗。」

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母子相依為命

畢業後，Manson參與了不同的獨立電影、短片等，「有同學找我拍攝電影花絮工作， 透過此可看見平時別人看不見的現場事。拍攝花絮是很抽離的，需要拍攝整個過程，從中再學習演員的演技，漸漸地入了行。」

獨生子Manson與母親相依為命多年，「從小到大，我們已經很喜歡一起看戲，並很享受兩個人並排而坐一起看着電視機， 忘記一些平時生活上的事。」

張媽媽很支持他，「她一直都很支持我去嘗試，尋找不同興趣、找自己的路。家人的支持是很重要的，很多時會受到不同的打擊，不論是外界的打擊，又或是不滿意自己的表現，媽媽都會抱住我、開解我，與我一起渡過。」

▲ （梁樂欣 攝）

張進翹多才多藝

多才多藝的Manson既懂得作曲填詞，又會自彈自唱，且學過長笛、色士風、鼓及結他。

有意當歌手的他深知音樂路不易走，「現在這段時間是靠之前拍劇時的積蓄去過活的，很希望能在未來打開知名度後，會有更多工作機會，平衡到生活並讓家人有更好的生活環境。」

參加《全民造星III》前，Manson做過各行業兼職，「試過做餐廳、洗碗、農夫、Audio Engineer（剪片、剪聲）、配音、Event Production的搬搬抬抬工作等。」

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當農夫體驗深

很少年輕人會願意當農夫去耕田，Manson說：「我的目標就是Working Holiday，可能去德國、澳洲、紐西蘭或芬蘭這些遠一點的地方。不過適逢疫情出現便打消了念頭，剛好遇上本地農場的工作機會，可讓我在體驗『本地Working Holiday』。」

今年三月，Manson經歷了為期十天的農夫生活。

他坦言：「做農夫是很辛苦、很不習慣。其生活作息就是日出而作，日入而息。可能早上五、六時開始工作，直到晚上八、九時便睡覺。跟當時的我很不同，我是production工作者，即夜貓子，完全是日夜癲倒，很不吻合，需要花了兩、三天時間去調節。 」

▲ （受訪者提供）

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Manson從中能學習了很多，「播種子、收割、搬運一些肥料、開墾等，也會學習如何淋水，以及一些生活事如煮飯、洗菜、洗衣服等，學習照顧自己，過很野人式的生活。」

他謂：「在這個很辛苦的過程中，同時找到了很多樂趣、很多平靜，以及很多關於生活上的領悟，因為心態上，有時我們要做一些很辛苦的事情，但其實是無可避免的，那就要調整自己的心態，可令事情進行得更容易。」

▲ （受訪者提供）

經一事，長一智。

Manson認為：「有了這次艱苦的經歷，就會發現提升了與這環境的相處，身體上的捱苦能力和耐力也提升了。 」

對他而言：「農夫是一個很原始且活在當下的職業，其合作夥伴就是大自然，有時需要在烈日當空下搬運及淋水等，有時會因天氣問題以致所有農作物都失去，而你則要去接受它，就如生命中的無常一樣。」

他形容：「農夫每天都要重複又重複去做一件事，腰部也會很受傷，經常要彎下腰，也是一份很專一的職業，他做所有的事都是為了有收成及去售賣。」

▲ （梁樂欣 攝）

這次的經歷令Manson獲益良多，「最重點的體會就是珍惜，種一棵很好吃的菜需要花很多工序，而每一個工序也是缺一不可。」

他又謂：「播種後需要確保泥土有足夠養份，然後每天淋水及觀察其成長，再於適當的時間收割。每件事都需要很用心去做，就似我們面對工作時，如果能以這種『不偷雞、不走盞』的態度，便可以珍惜的心態去體驗自己的人生。」

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場地：夕拾x閒社Mellow Out

記者：梁樂欣