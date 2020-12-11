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【商場優惠】晚市禁堂食商場Mikiki推優惠 消費$300送$100現金券

休閒消費 10:05 2020/12/11

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

新地旗下商場Mikiki推出多重餐飲優惠，午餐晚餐都有優惠。(相片由Mikiki提供)

近日疫情持續反彈，政府宣布再度禁晚市堂食。面對新一輪防疫及社交距離措施，新地旗下商場Mikiki推出多重餐飲優惠，午餐晚餐都有優惠，抗疫的同時亦食好啲！

「食」力優惠一︰獲贈$50餐飲購物券兼雙倍積分

由即日起至12月31日，Mikiki 率先推出「快閃美食賞」，The Point會員於指定餐飲商戶午市或晚市時段即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可獲贈Mikiki餐飲購物券或商場贈券，更有機會獲額外雙倍積分。

獎賞1︰單一消費滿$100，即賞$10商場贈券（每日午市及晚市名額各20名）。

獎賞2︰單一消費滿$200，即賞$50餐飲購物券（每日午市及晚市名額各20名）；兼額外賞雙倍積分。

「食」力優惠二︰加推6時後食肆優惠

晚市禁堂食期間，Mikiki加推「人約6點後」優惠，由即日起至12月31日，凡傍晚6時後於指定食肆消費滿$300，更賞HK$100指定商戶現金券，外賣晚餐都一樣好食兼抵食。

期間限定：冬至及聖誕外賣優惠

冬至聖誕臨近，節日氣氛漸濃，晚市禁堂食亦無減雅興，外賣一樣食到大餐。Mikiki場內多間食肆，趁佳節推出多款具創意又美味的外賣套餐及優惠，讓大家自行打造「自家Buffet」。多款套餐及優惠包括︰

Tapas Brew推出兩款聖誕派對自取套餐，分別是4人$1,088及8人套餐$2,088，安在家中也能享受各樣美食。

Das Bier推出兩款聖誕派對自取套餐，分別是4人$888及8人套餐$1,688，在家也能共享大餐。

記者：周美好

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