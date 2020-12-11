【肥媽喪夫】肥媽收拾喪夫之痛復工　認為亡夫仍在家中：覺得他還在我身邊【有片】

▲ 肥媽收拾喪夫之痛正式復工，舉例力證老公與她常在：「並非導人迷信！」

肥媽（Maria Cordero）丈夫上月初不敵癌魔病逝，沉溺喪夫之痛的她終於收拾好心情，近日復出幕前錄影TVB賀年飲食節目。肥媽接受訪問時，透露最近經常感到丈夫仍然在其身邊，無所不在地照顧著她。

於2017年，肥媽丈夫Rick確診患上肺腺癌，於上月5日Rick因病離世，子女均在外國、與丈夫感情要好的肥媽非常傷心，以多種方法令自己走出陰霾。

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▲ 肥媽老公Rick上月初病逝。（Facebook圖片）

休息一個多月後，肥媽終於收拾好喪夫之痛，日前復出TVB為賀年飲食節目進行錄影，同場還有曹永廉、安德尊、宋芝齡等人。

笑容滿臉的肥媽表示要讓自己忙起來，才不會多想負面的事，又指雖然老公已回到天家，但仍感覺到對方無助不在。

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▲ 肥媽與曹永廉等人主持賀年節目。（影片截圖）

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肥媽舉出多個例子，例如在家中桌面擺放的食物，有人吃過的痕跡：「真的不是老鼠，看得出來他吃過。又試過有日我把冷氣開得很冷，我太懶又覺得冷，於是蓋了兩張被，連床冚都蓋在身上，突然感到好舒服睡到天光。醒來才知道原來他幫我跳了掣，整間屋只得冷氣同床頭燈跳了，你就會估到。」

她強調自己並不是導人迷信，但確實地感覺到老公還在她身邊：「一向都是他照顧我，我只負責他的起居飲食，而他則照顧我所有事。」

▲ 肥媽接受TVB娛樂新聞台訪問。（影片截圖）

肥媽又提到，試過晚上有幾次聽到狗吠，從2樓打開電筒照到家門前，見到家中6隻大狗排著隊，尾巴像撥扇一樣狂擺，又覺得是丈夫回來了：「你會感覺到，由初初真的很放不下、很傷心，到後來他每天給我一點事情讓我笑、讓我玩，他就是這樣頑皮、照顧我，讓我覺得他還在我身邊。」

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因為老公的離逝，在外地的子女都飛回香港陪伴肥媽。她表示會考慮在三、四月開拍新一輯飲食節目前，先後到英國、美國和廣州與家人暫住：「雖然有疫情，但懂得保護自己是OK的，不過因為要隔離所以要計時間。」

她又透露本來已經想好聖誕節為家人炮製聖誕大節，但今年子女想要一反常態，親自為母親下廚：「他們說要由後生的煮給Senior、即是我吃，他們廚藝都OK。怕自己會忍不住出手，可能會整薑餅人給他們，覺得自己總要做點事。」

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